Как «закрутят гайки» автомобилистам из-за резкого всплеска коронавируса

Очередной залп коронавирусной статистики пронесся сегодня по лентам новостных агентств: в России за сутки умерло от этот болезни 1 036 человек, аж на 8 больше, чем вчера. А официально заразилось ею в стране 36 339 граждан — прирост составил почти 2000. А в Москве, в месте самого скученного проживания жителей России, в статистику заболеваний попали 7 897 горожан, что против 5 847 заразившихся «модной болезнью» днем ранее выглядит впечатляюще.

За день до этого президент Владимир Путин объявил «нерабочими днями» период с 30 октября по 7 ноября. На фоне почти 8000 закороновирусивших в городе 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал уже свой указ, закрыв магазины и рестораны с 28-го октября, то есть раньше, чем указал Путин.

Хотя об этом пока ничего официально не слышно, но наверняка чиновники начнут вынуждать работодателей разогнать народ на «удаленку», — как это было прошлой осенью-зимой.

Кстати о прошлом! Уже никто и не вспомнит, наверное, но в июле текущего года статистика показывала свыше 9 000 заболевших коронавирусом в Москве за сутки. Но тогда никто общепит и торговые центры почему-то не закрывал и как-то «корона» отступила сама по себе… А если вспомнить прошлую осень, то в 2020 году, точно такая же как и сейчас сезонная волна коронвируса началась в октябре и закончилась (внимание!) только в конце января уже 2021-го.Скорее всего, примерно также всплеск «короны» будет проистекать и на этот раз.