Как «закрутят гайки» автомобилистам из-за резкого всплеска коронавируса

Очередной залп коронавирусной статистики пронесся сегодня по лентам новостных агентств: в России за сутки умерло от этот болезни 1 036 человек, аж на 8 больше, чем вчера. А официально заразилось ею в стране 36 339 граждан — прирост составил почти 2000. А в Москве, в месте самого скученного проживания жителей России, в статистику заболеваний попали 7 897 горожан, что против 5 847 заразившихся «модной болезнью» днем ранее выглядит впечатляюще.
За день до этого президент Владимир Путин объявил «нерабочими днями» период с 30 октября по 7 ноября. На фоне почти 8000 закороновирусивших в городе 21 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал уже свой указ, закрыв магазины и рестораны с 28-го октября, то есть раньше, чем указал Путин.
Хотя об этом пока ничего официально не слышно, но наверняка чиновники начнут вынуждать работодателей разогнать народ на «удаленку», — как это было прошлой осенью-зимой.
Кстати о прошлом! Уже никто и не вспомнит, наверное, но в июле текущего года статистика показывала свыше 9 000 заболевших коронавирусом в Москве за сутки. Но тогда никто общепит и торговые центры почему-то не закрывал и как-то «корона» отступила сама по себе… А если вспомнить прошлую осень, то в 2020 году, точно такая же как и сейчас сезонная волна коронвируса началась в октябре и закончилась (внимание!) только в конце января уже 2021-го.Скорее всего, примерно также всплеск «короны» будет проистекать и на этот раз.
Так что можно особо не рассчитывать ни на отмену ограничений, ни на зимние поездки в отпуск — как минимум до окончания новогодних каникул в 2022 году. Еще одна характерная деталь: сейчас в России вакцинированных и переболевших COVID-19 явно намного больше, нежели ровно года назад. Но это не мешает текущей волне заболеваемости «короной» уже быть более интенсивной нежели прошлогодняя.
Это не плохо и не хорошо. Просто, похоже, власти все еще никак не могут смириться с тем фактом, что коронавирус у нас теперь навсегда. И «волны», такие как сейчас, будут теперь фиксироватсья ежегодно. Со временем общество просто перестанет обращать внимание на эти всплески статистики, а система здравоохранения привыкнет и станет буднично бороться с осложнениями и откачивать тяжелых больных. И никто не будет вводить локдауны и QR-коды как сейчас.
Ну а пока автомобилистов, помимо невозможности посидеть в ресторане или съездить в ТЦ, скорее всего ждут проблемы с пересечением границ регионов. По опыту прошлых локдаунов, местные начальнички очень уважали ради коронавируса перекрывать въезд в «свой» регион автомобилей с жителями других областей с помощью нарядов ГИБДД. Ну и будем надеяться, что у тех же столичных властей хватит ума не повторять уже однажды исполненный ими «цирк» с QR-кодами для поездок на автомобиле на работу или в магазин…