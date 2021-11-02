Как изменилась жизнь водителей из-за коронавирусного локдауна

Основная проблема для автомобилиста в связи с введенными ограничениями связана не с закрывшимся общепитом и торговыми центрами. Хотя их недоступность и доставляет изрядные неудобства. Автовладельца напрягают проблемы в работе автомобильной «сферы услуг». Что же происходит с автосервисами, «шиномонтажами» и автосалонами в период нерабочих дней?
Официально деятельность СТО и «колесных» мастерских попала на это время под запрет. Но по сути это касается лишь формы работы таких заведений. Нельзя оказывать услуги, подразумевающий контакт клиентов с персоналом и между собой. Но если этот момент исключен — работать той же СТО можно. На самом деле, еще во время прошлых локдаунов и «нерабочих дней» автосервисы приноровились организовывать бесконтактную приемку-передачу автомобилей клиентов. Отработанную схему применяют и сейчас.
Что же касается шиномонтажных мастерских, то тут все неоднозначно. Тем более, что сезон смены летней резины на зимнюю уже в самом разгаре. Крупные шинные комплексы перестроились по схеме, применяемой автосервисами — по «бесконтактному» варианту. Мелкие же «шиномонтажки» либо позакрывались, как и требуют указы властей, либо потихоньку обслуживают клиентов: пусть и под страхом миллионных штрафов, но зарабатывать на хлеб как-то надо.
Зато особой популярностью стали пользоваться мойки самообслуживания. Тут все максимально автоматизировано и лишено «человеческого фактора» — в отличии от классической автомойки, где организовать бесконтактное обслуживание можно, пожалуй, только с использованием переносных банковских терминалов — чтобы клиент мог оплачивать услугу на открытом воздухе.
Автосалоны также перешли на уже давно отработанную схему работы, не вызывающую нареканий у контролирующих органов. Они перестали пускать посетителей в помещения. Их менеджеры возобновили практику демонстрации моделей на открытом воздухе, в импровизированных шоу-румах рядом или на территории автосалонов.
Процесс оформления документов, сопутствующий купле-продажи авто, также максимально нацелен на «разделение» клиента и менеджера. Во-первых, большинство серьезных торговцев автотранспортом еще в прошлом году отладили механизмы интернет-торговли и бесконтактной передачи машин. Во-вторых, тотальный дефицит новых авто уже привел к провалу продаж. И эта ситуация вряд ли изменится до конца текущего года. Поскольку продаж мало, то и физических контактов между сотрудниками автосалонов и клиентами — минимум.