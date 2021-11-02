Как изменилась жизнь водителей из-за коронавирусного локдауна

Основная проблема для автомобилиста в связи с введенными ограничениями связана не с закрывшимся общепитом и торговыми центрами. Хотя их недоступность и доставляет изрядные неудобства. Автовладельца напрягают проблемы в работе автомобильной «сферы услуг». Что же происходит с автосервисами, «шиномонтажами» и автосалонами в период нерабочих дней?

Официально деятельность СТО и «колесных» мастерских попала на это время под запрет. Но по сути это касается лишь формы работы таких заведений. Нельзя оказывать услуги, подразумевающий контакт клиентов с персоналом и между собой. Но если этот момент исключен — работать той же СТО можно. На самом деле, еще во время прошлых локдаунов и «нерабочих дней» автосервисы приноровились организовывать бесконтактную приемку-передачу автомобилей клиентов. Отработанную схему применяют и сейчас.

Что же касается шиномонтажных мастерских, то тут все неоднозначно. Тем более, что сезон смены летней резины на зимнюю уже в самом разгаре. Крупные шинные комплексы перестроились по схеме, применяемой автосервисами — по «бесконтактному» варианту. Мелкие же «шиномонтажки» либо позакрывались, как и требуют указы властей, либо потихоньку обслуживают клиентов: пусть и под страхом миллионных штрафов, но зарабатывать на хлеб как-то надо.