Аморальные автодилеры в аморальной стране: записки на прайс-листах

Тарифы ЖКХ. Хамские, бессовестные, давно перешагнувшие рубеж 400%, необоснованные и взятые с потолка. Но неотвратимые. Как сказал внезапно севший в тюрьму экс-министр Улюкаев: «Единственная помощь, которую государство должно оказывать гражданам — в скорейшей продаже недвижимости для погашения долгов перед бюджетом». Тариф ЖКХ со временем задавит любого, но помощь власти лишь в том, чтобы оказаться на улице с оплаченными долгами, взявшимися из ниоткуда, придуманными только потому, что властное быдло остается ненасытным вне зависимости от должности.

Литр бензина дорожает, и никто не хочет увидеть, что это политика власти, а не стечение обстоятельств. В каждом литре топлива 71% — жадность государства. Но если раньше нам врали, что рост цен на горючее обусловлен экономическими причинами, то теперь нам нагло заявляют, что если бы не умное руководство, то бензин был бы еще дороже.

Наценка торговых сетей в магазинах нас пугает, но почему-то не порождает вопроса «с какой стати?». И мы лишь смиренно констатируем, что тот же товар в соседней торговой точке дешевле на треть. Нам еда не по карману. Но разве из этого пора делать выводы о политике власти? Ведь мы мало зарабатываем…

Мы не обращаем внимания на севших в тюрьму за репост, за фотографию, за неугодные мысли, за пластиковый стаканчик. И не хотим увидеть, что отныне так устроено наше государство. И делаем вид, что у каждого своя отдельная беда — ЖКХ, бензин, стаканчик. А на самом деле это общая беда, которая совсем скоро станет единой и исчезнет дифференцирующая разница, поскольку навалится все и сразу.

В некогда высокоморальной державе — кризис морали.