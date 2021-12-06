Правительство запретит автовладельцам свободно пользоваться собственными машинами

В частности, правительство с подачи Минтранса решило, что не только автомобиль, но и электромобиль — абсолютное зло для экологии, как их не улучшай. Поскольку 82% выбросов вредных веществ в процессе их эксплуатации обусловлено не работой двигателя, а стиранием дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля — резины колес и фрикционных накладок тормозных колодок. На этом основании делается вывод, что автомобили надо запрещать тотально и заставлять автовладельцев в массовом порядке пересаживаться на общественный транспорт.

Ради этого, как сказано в бумаге, будет использоваться «нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта». В переводе с бюрократического на русский это означает всевозможные законодательные запреты на эксплуатацию собственного авто. Также в одобренном правительством документа говорится об «организации скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа». Надо полагать, речь идет о разрешении или запрете езды по скоростным полосам магистралей и улиц для каких-то определенных категорий авто.

Кроме того, документ упоминает о «стимулировании совместного использования транспортных средств». Видимо, в данном случае говорится о внедрении практики кар-пуллинга, применяемого в некоторых странах. В его рамках преференции в проезде в те или иные локации или по каким-то магистралям даются легковушкам, перевозящим помимо водителя еще и пассажиров.

Но что же на самом деле имели в виду умники и умницы из Минтранса, когда формулировали Транспортную стратегию, порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители ведомства.