Правительство запретит автовладельцам свободно пользоваться собственными машинами

В частности, правительство с подачи Минтранса решило, что не только автомобиль, но и электромобиль — абсолютное зло для экологии, как их не улучшай. Поскольку 82% выбросов вредных веществ в процессе их эксплуатации обусловлено не работой двигателя, а стиранием дорожного покрытия и «составных частей» автомобиля — резины колес и фрикционных накладок тормозных колодок. На этом основании делается вывод, что автомобили надо запрещать тотально и заставлять автовладельцев в массовом порядке пересаживаться на общественный транспорт.
Ради этого, как сказано в бумаге, будет использоваться «нормативно-правовая дифференциация условий использования личного автотранспорта». В переводе с бюрократического на русский это означает всевозможные законодательные запреты на эксплуатацию собственного авто. Также в одобренном правительством документа говорится об «организации скоростных режимов в соответствии с принципами выделенного доступа». Надо полагать, речь идет о разрешении или запрете езды по скоростным полосам магистралей и улиц для каких-то определенных категорий авто.
Кроме того, документ упоминает о «стимулировании совместного использования транспортных средств». Видимо, в данном случае говорится о внедрении практики кар-пуллинга, применяемого в некоторых странах. В его рамках преференции в проезде в те или иные локации или по каким-то магистралям даются легковушкам, перевозящим помимо водителя еще и пассажиров.
Но что же на самом деле имели в виду умники и умницы из Минтранса, когда формулировали Транспортную стратегию, порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители ведомства.
Оказывается, Транспортная стратегия является рамочным документом, определяющим долгосрочные планы по развитию всех видов транспорта и транспортной сети, а не предписывающим вводить какие-либо конкретные ограничения. И, утверждают чиновники, она не предполагает никаких ограничений использования личных автомобилей. Мероприятия Стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта.
При этом пресс-служба Минтранса России подчеркивает, что «одним из важных направлений является повышение экологичности транспортного комплекса. Запланированы мероприятия по увеличению доли подвижного состава с более высоким экологическим классом, но это будет происходить в первую очередь за счет естественного выбытия старых автомобилей и других видов транспортных средств, и появления новых, производящихся современной промышленностью. Также среди ключевых задач Стратегии — переломить тренд на падение доли общественного транспорта в пассажирообороте городов. Развитие общественного транспорта — один из важнейших инструментов повышения качества городской среды, в связи с чем в Стратегии предполагается более интенсивное развитие доли общественного транспорта в пассажирообороте».
Иначе говоря, никаких особых бед простым автовладельцам намерения транспортных чиновников не принесут. Однако с этим не согласны многие автоэксперты.
– На мой взгляд, все изложенное в документе — утопия и мечты авторов, представляющих, как россияне на велосипедах с биометрией будут весеело рассекать от Калининграда до Владивостока, — комментирует документ координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Конечно такой трэш можно устроить, но в какой век это отбросит страну, мне даже не хочется представлять. Наверное в тот, когда Ломоносов в лаптях в Москву перебирался. Напомню, что это был 1730-й год, кажется, и он 1000 км преодолевал три недели с рыбным обозом. Несмотря на то, что есть миф, будто Ломоносов шел пешком (очень экологично), на самом деле почти весь путь он ехал на телеге с торговцами.
В общем, стратегией предлагается потратить 60 триллионов рублей на форсированный переход страны в 18-й век А как же конструктив? Как же электромобили? Как же водород? Как же новые технологии и научно-технический прогресс?..
А для конструктива авторы стратегии не оставили даже лазейки, как топором отрубив все возможные контраргументы прямым текстом на странице 137: «полностью проблему загрязнения путем обновления автопарка решить невозможно… Таким образом, развитие общественного транспорта в крупных городах с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей для сокращения негативного воздействия на окружающую среду является безальтернативным».
Так что пока в США, Европе и Китае народ будет ездить на «электричках» и водородомобилях, перевозить грузы на электрических дронах, в России стратеги приготовили для нас безальтернативный общественный транспорт. Но если смотреть на достижение «зеленых» целей, то помимо электромобилей есть еще и газомоторное топливо, которое может без значительных капитальных затрат снизить выбросы до 30%. Есть еще и водородные топливные элементы, а голубой водород из природного газа мы можем производить в больших количествах…
Почему эти альтернативные пути, не требующие немедленного возврата в 18-й век за 60 триллионов, вообще ускользнули от внимания авторов стратегии?..