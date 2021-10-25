Минтранс решил почти вдвое повысить стоимость проезда по платным дорогам

Проект правительственного постановления, разработанного Минтрансом, под названием «О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения», опубликован для обсуждения. В пояснительной записке к нему ожидаемо много говорится о том, что дороги в России нужно строить и содержать, а поэтому давайте-ка стрясем на столь благие цели дополнительные деньги с автовладельцев.
Для этого предлагается поднять с 3 до 5 рублей установленную нормативом максимальную цену за проезд по одному километру платной трассы. Авторы документа утверждают, что сейчас в нашей стране автомобилист платит в среднем по 2,65 рубля за километр, а в Европе (если пересчитать по покупательской способности рубля) аналогичный показатель равен 3,59 рубля за километр — на 35% выше чем в России.
Вывод: а давайте-ка и в России поднимем максимально разрешенные цены на 35%. При этом никто не объясняет поразительный феномен: почему сейчас, когда с россиян за езду по платным трассам законодательство позволяет брать 3 рубля за километр, средняя цена остается на уровне 2,65 рубля за километр?
Это значит, что и существующих расценок за пользование платными дорогами их владельцам и концессионерам вполне хватает. В противном случае они бы уже давно подняли эту среднюю цену до максимальной планки, то есть до 3 рублей за километр. Но Минтрансу этого мало и он хочет разрешить драть с автовладельцев по 5 рублей за километр. Фактически вдвое больше, чем сейчас.
Но это еще не все. Для платных автодорог, «созданных в результате нового строительства», Минтранс предлагает установить цену за проезд на уровне 8 рублей/километр. Откуда такая цифра? Оказывается в министерстве подсчитали: пользуясь новыми подмосковными дорогами, автомобилисты в час-пик экономят по 8,12 рублей на каждый километр. Вывод: хорош экономить, народ, гоните ваши денежки бизнесменам-дорожникам!
Немедленно возникает вопрос: если люди не смогут получать выгоду от проезда по платной дороге, зачем им ею пользоваться? Видимо в Минтрансе уверены, что «пипл схавает» и тупо понесет свои кровные в кассы оплаты проезда.
Что еще любопытно, так это то, что в пояснительной записке к проекту постановления всплыл прямо-таки милейший нюанс. Благодаря ему выяснилось, что «платники» в нашей стране по доходности переплевывают большинство других отраслей. Кроме разве что банкиров-страховщиков-нефтяников.
Оказывается, нормативное соотношение доходов/расходов оператора «платника» не должно опускаться ниже коэффициента 1,3. То есть прибыль от этого бизнеса должна быть не ниже 30%! С этой точки зрения, предложение Минтранса резко повысить цены за проезд по платным дорогам вполне логично: терять сверхдоходы в наше тяжелое время не хочется никому, в том числе и компаниям-операторам платных дорог!