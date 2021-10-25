Минтранс решил почти вдвое повысить стоимость проезда по платным дорогам

Проект правительственного постановления, разработанного Минтрансом, под названием «О плате за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения», опубликован для обсуждения. В пояснительной записке к нему ожидаемо много говорится о том, что дороги в России нужно строить и содержать, а поэтому давайте-ка стрясем на столь благие цели дополнительные деньги с автовладельцев.

Для этого предлагается поднять с 3 до 5 рублей установленную нормативом максимальную цену за проезд по одному километру платной трассы. Авторы документа утверждают, что сейчас в нашей стране автомобилист платит в среднем по 2,65 рубля за километр, а в Европе (если пересчитать по покупательской способности рубля) аналогичный показатель равен 3,59 рубля за километр — на 35% выше чем в России.

Вывод: а давайте-ка и в России поднимем максимально разрешенные цены на 35%. При этом никто не объясняет поразительный феномен: почему сейчас, когда с россиян за езду по платным трассам законодательство позволяет брать 3 рубля за километр, средняя цена остается на уровне 2,65 рубля за километр?