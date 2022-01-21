Операция «Шмон»: таможня хочет выйти на российские дороги

фото mail.anatomus.ru
Мы забыли о роли дворника. А ведь когда-то это было административное лицо с полномочиями. Дворник выступал понятым, официально присутствовал при оперативно-следственных мероприятиях. В советское время он был еще и осведомителем НКВД. В наши дни «подметальщик-снегоуборщик» еще вполне может дорасти до статуса силовика со своей структурой, начальниками, штабом, генералом наверху, выслугой, званиями и ранним выходом на пенсию. Сейчас, считает эксперт портала «АвтоВзгляд» Сергей АСЛАНЯН, такое время, что любая структура норовит превратиться в силовую.
Сергей Асланян

В полушаге от вожделенного статуса и полномочий замер Роспотребнадзор. Он давно сшил себе форму, придумал погоны, осталось лишь получить оружие и право на обыск холодильников. В силовиков превратились приставы. У них теперь все, как у людей: звания, погоны, выслуга, ранняя пенсия и право открывать огонь на поражение.

А теперь в эту «элиту» рвется таможня. Но ей мечтается не о фронтовых операциях на приграничных территориях, не зондеркоманды по деревням, не обыски по квартирам, не рейды в поисках запрещенки. Они тянутся к автомобилям. Выйти на дорогу, взять полномочия ГАИ и трясти водителей.

Готов план. Таможня создает мобильные группы и рассредотачивается по всей стране, вдали от границ, складов временного хранения и желательно подальше от прочих силовиков, чтоб не делить добычу. Самое важное — подальше от ГИБДД, которая лучше всех в стране умеет кормиться с водителей. После чего, на безлюдной дороге вооруженные таможенники останавливают любой грузовик массой более 3.5 тонн и устраивают силовую спецоперацию по сценарию «Шмон».

Фото newvz.ru

Учитывая, что засады будут по всей стране, вне приграничных территорий, особых правовых оснований для шмона не предусматривается. Подозрительным считается любой грузовик. В прошении, направленном в Правительственную комиссию по законопроектной деятельности, на шмон любого авто таможенники просят два часа.

С последующим правом угнать машину в укромное место, про которое в документе сказано уклончиво: «в случае обнаружения нарушений автомобиль может быть помещен на склад временного хранения или иное место, являющееся зоной таможенного контроля». Учитывая, что засада в лесу, граница далеко, рядом нет никого и ничего, то остается лишь спрятать грузовик в «иное место».

Весь прошлый год таможенники охотились на водителей в пределах скудных полномочий, вдоль границ и под прикрытием автоинспекции. Результат — выявлено 9% транспортных средств, перевозивших товары с нарушениями. Эти проценты вдохновляют таможню настолько, что они мечтают получить на кормление дороги всей страны и сесть силовиками в засаде.

автоправо, коррупция, скандал
21 января 2022
105