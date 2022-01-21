Операция «Шмон»: таможня хочет выйти на российские дороги

В полушаге от вожделенного статуса и полномочий замер Роспотребнадзор. Он давно сшил себе форму, придумал погоны, осталось лишь получить оружие и право на обыск холодильников. В силовиков превратились приставы. У них теперь все, как у людей: звания, погоны, выслуга, ранняя пенсия и право открывать огонь на поражение.
А теперь в эту «элиту» рвется таможня. Но ей мечтается не о фронтовых операциях на приграничных территориях, не зондеркоманды по деревням, не обыски по квартирам, не рейды в поисках запрещенки. Они тянутся к автомобилям. Выйти на дорогу, взять полномочия ГАИ и трясти водителей.
Готов план. Таможня создает мобильные группы и рассредотачивается по всей стране, вдали от границ, складов временного хранения и желательно подальше от прочих силовиков, чтоб не делить добычу. Самое важное — подальше от ГИБДД, которая лучше всех в стране умеет кормиться с водителей. После чего, на безлюдной дороге вооруженные таможенники останавливают любой грузовик массой более 3.5 тонн и устраивают силовую спецоперацию по сценарию «Шмон».
Учитывая, что засады будут по всей стране, вне приграничных территорий, особых правовых оснований для шмона не предусматривается. Подозрительным считается любой грузовик. В прошении, направленном в Правительственную комиссию по законопроектной деятельности, на шмон любого авто таможенники просят два часа.
С последующим правом угнать машину в укромное место, про которое в документе сказано уклончиво: «в случае обнаружения нарушений автомобиль может быть помещен на склад временного хранения или иное место, являющееся зоной таможенного контроля». Учитывая, что засада в лесу, граница далеко, рядом нет никого и ничего, то остается лишь спрятать грузовик в «иное место».
Весь прошлый год таможенники охотились на водителей в пределах скудных полномочий, вдоль границ и под прикрытием автоинспекции. Результат — выявлено 9% транспортных средств, перевозивших товары с нарушениями. Эти проценты вдохновляют таможню настолько, что они мечтают получить на кормление дороги всей страны и сесть силовиками в засаде.