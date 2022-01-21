Операция «Шмон»: таможня хочет выйти на российские дороги

В полушаге от вожделенного статуса и полномочий замер Роспотребнадзор. Он давно сшил себе форму, придумал погоны, осталось лишь получить оружие и право на обыск холодильников. В силовиков превратились приставы. У них теперь все, как у людей: звания, погоны, выслуга, ранняя пенсия и право открывать огонь на поражение.

А теперь в эту «элиту» рвется таможня. Но ей мечтается не о фронтовых операциях на приграничных территориях, не зондеркоманды по деревням, не обыски по квартирам, не рейды в поисках запрещенки. Они тянутся к автомобилям. Выйти на дорогу, взять полномочия ГАИ и трясти водителей.

Готов план. Таможня создает мобильные группы и рассредотачивается по всей стране, вдали от границ, складов временного хранения и желательно подальше от прочих силовиков, чтоб не делить добычу. Самое важное — подальше от ГИБДД, которая лучше всех в стране умеет кормиться с водителей. После чего, на безлюдной дороге вооруженные таможенники останавливают любой грузовик массой более 3.5 тонн и устраивают силовую спецоперацию по сценарию «Шмон».