Какие льготы власти готовят для российских дальнобойщиков

Фото: Автодор.
В Госдуму поступил законопроект, который предусматривает платежей по системе «Платон» (это покилометровая оплата проезда по федеральным трассам России). Кроме того, столичный глава Сергей Собянин одобрил упрощение правил въезда грузовиков. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности обеих инициатив.
Алексей Кованов

Итак, столичный Дептранс собирается упростить пропускной режим для грузового транспорта. Если сейчас для грузовиков полной массой свыше 3,5 тонны разовый пропуск выдается сроком на 5 дней, то вскоре этот срок продлят до 10 суток.

Кроме того, чиновники планируют уменьшить количество документов при подаче заявки на дневной пропуск, продлить упрощенный порядок получения ночного пропуска, а заодно — упростить процедуру вносения корректировок в действующие пропуска.

Другой конкретики от московских властей пока нет. Но уже объявлено, что изменения вступят в силу в ближайшие несколько недель. И, надо сказать, перевозчики, которым приходится возить грузы в Москву, очень ждут этих послаблений.

Фото: webben7.se.

В свою очередь, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил для рассмотрения депутатам Госдумы законопроект, который предусматривает отмену системы по взиманию платы за проезд большегрузных автомобилей «Платон».

- Российская экономика подверглась беспрецендентной агрессивной атаке со стороны коллективного Запада. В этих условиях необходимо принять все возможные меры для поддержки российского бизнеса, и в частности, транспортных компаний, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» председатель фракции.

Напомним, что сегодня в «Платоне» зарегистрировано более полутора миллионов грузовиков массой более 12 тонн. За каждый километр проезда по федеральным трассам с большегрузов берут по 2,54 рубля — это, на самом деле, немало, и на круг набегают серьезные суммы.

- Совершенно очевидно, что отмена платы за проезд позволит существенно снизить издержки перевозчиков, сохранить и возобновить использование прежних логистических цепочек, — отметил г-н Миронов.

Теперь главное, чтобы задумку справоросса поддержали другие нардепы… Ведь деньги от «Платона» расходуются адресно — на восстановление и строительство дорог и мостов. И найти новый источник финансирования этих работ будет непросто.

17 марта 2022
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