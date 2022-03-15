Какие льготы власти готовят для российских дальнобойщиков

Итак, столичный Дептранс собирается упростить пропускной режим для грузового транспорта. Если сейчас для грузовиков полной массой свыше 3,5 тонны разовый пропуск выдается сроком на 5 дней, то вскоре этот срок продлят до 10 суток.

Кроме того, чиновники планируют уменьшить количество документов при подаче заявки на дневной пропуск, продлить упрощенный порядок получения ночного пропуска, а заодно — упростить процедуру вносения корректировок в действующие пропуска.

Другой конкретики от московских властей пока нет. Но уже объявлено, что изменения вступят в силу в ближайшие несколько недель. И, надо сказать, перевозчики, которым приходится возить грузы в Москву, очень ждут этих послаблений.