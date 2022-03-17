Насколько в России подорожали новые легковые автомобили с начала марта

Из всех производителей легковых и легких коммерческих автомобилей, официально представленных в России (больше пятидесяти), за первые две недели марта прайс-листы скорректировали 20 компаний. Причем у большинства подорожание затронуло весь модельный ряд. Так, например, лидер рынка — отечественная LADA — накинул к прежним ценам в среднем 15%. И еще от 3 до 15% уже во втором заходе — 16 марта.

По данным агентства «Автостат», автомобили Hyundai «потяжелели» на 14—30% в зависимости от модели, а Kia — на 10—21%. Дороже стали и японские машины: за Toyota теперь придется заплатить на 10—26% больше, за Nissan — на 29—41%, Mitsubishi — на 25—35%, а Mazda — на 22%. Из «китайцев» обновленные прайсы пока опубликовали только Chery и ее премиальный суббренд Exeed: первые прибавили 15—25%, вторые — 12—18%.

Самое же ощутимое подорожание произошло у европейских автопроизводителей. Скажем, Renault отныне просят на 35—42% больше, Peugeot — на 35—50%, Citroёn — на 27—43%, а Opel — на 35—50%. Разумеется, массовое переписывание ценников коснулось и премиального сегмента: в частности, BMW увеличили прайсы на 8—24%, а Lexus — на 12—24%.

Обратим внимание, что в отчете речь идет исключительно о рекомендованных розничных ценах. В действительности же легковушки прибавили в стоимости куда серьезнее, ведь свои наценки «вешают» еще и дилеры, столкнувшиеся с приостановкой поставок. И, вероятно, этими изменениями история не закончится. Наверняка будет еще несколько волн подорожания, ведь разрешение украинского конфликта в обозримом будущем не предвидится.