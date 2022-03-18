Мошенники нашли способ продавать одну и ту же машину нескольким покупателям

Поиск подержанного автомобиля — всегда лотерея, ведь диагностировать неполадки с первого взгляда или осмотра порой очень сложно. Впрочем, проблемы зачастую скрываются не только в железе, но и в документах. На автомобиль может быть наложен арест или ограничения по переуступке прав собственности, он может находиться в розыске или просто обладать проблемными документами — ошибки или опечатки никто не отменял. Правда, в последние годы электронные системы проверки, предоставляемые сервисами и досками объявлений, научились определять такие «товары» и предупреждать будущего покупателя о сложностях заранее. Однако, далеко не все «подводные камни» можно избежать подобным образом.
Мы привыкли, что собственник авто в ПТС/СТС и в базе данных — одно и тоже лицо, но это не всегда так. Дело в том, что продавец может заключить сделку с перекупщиком, который, естественно, на себя автомобиль ставить не будет — зачем платить налоги, спрашивается. После уже перекупщик реализует транспортное средство следующему «желающему», заложив свой профит. Однако первый продавец, который так же является собственником автомобиля по документам, может подстраховаться и отнести в ГИБДД договор купли-продажи, сняв с себя ответственность и налоги. Таким нехитрым образом имя и фамилия в базе меняется.
Когда же новый «счастливый обладатель» автомобиля придет ставить его на учет, договор, который вежливо предоставит ему перекупщик, уже будет недействителен, а в окошке предложат вызвать наряд: происходит незаконное присвоение частной собственности. Будем честны, в большинстве случаем сотрудники понимают что произошло, и предлагают несчастным самостоятельно разобраться, заключив уже новый договор с реальным, а не «бумажным» собственником. Вот тут-то и начинается поле для мздоимства.
Даже если «перекуп» не в курсе обстоятельств смены собственника путем предоставления договора купли-продажи в соответствующие органы, он запросто может предложить услугу «переоформления документа». Само собой, не бесплатно. Какую сумму запросят? Да фактически любую, вплоть до удвоения стоимости машины, ведь поставить ее на учет можно лишь подделав документы. А это, если быть до конца откровенным, «статья». И тут перед покупателем встает вопрос: доплатить или потерять? Многие, особенно сейчас, на него ответят утвердительно. И аферисты этим активно пользуются.
Чтобы подобной «улыбки судьбы» избежать, нужно всего-то договориться о встрече и совместной постановке автомобиля на учет, только после которой будет произведена выплата оговоренной суммы за покупку. Чем-то экстраординарным такая просьба не является, а многие продавцы даже в объявлении пишут о своей готовности присутствовать в МОТОТРЭР. С учетом всех обстоятельств и замедления бурной реки покупки и продаж автомобилей, как новых, так и подержанных, в России, сговориться о таком условии сложности не возникнет. А если и возникнет — то это в первую очередь повод задуматься: а стоит ли вообще данную машину и данного продавца покупать?