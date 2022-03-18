Мошенники нашли способ продавать одну и ту же машину нескольким покупателям

​Когда же новый «счастливый обладатель» автомобиля придет ставить его на учет, договор, который вежливо предоставит ему перекупщик, уже будет недействителен, а в окошке предложат вызвать наряд: происходит незаконное присвоение частной собственности. Будем честны, в большинстве случаем сотрудники понимают что произошло, и предлагают несчастным самостоятельно разобраться, заключив уже новый договор с реальным, а не «бумажным» собственником. Вот тут-то и начинается поле для мздоимства.

Даже если «перекуп» не в курсе обстоятельств смены собственника путем предоставления договора купли-продажи в соответствующие органы, он запросто может предложить услугу «переоформления документа». Само собой, не бесплатно. Какую сумму запросят? Да фактически любую, вплоть до удвоения стоимости машины, ведь поставить ее на учет можно лишь подделав документы. А это, если быть до конца откровенным, «статья». И тут перед покупателем встает вопрос: доплатить или потерять? Многие, особенно сейчас, на него ответят утвердительно. И аферисты этим активно пользуются.

Чтобы подобной «улыбки судьбы» избежать, нужно всего-то договориться о встрече и совместной постановке автомобиля на учет, только после которой будет произведена выплата оговоренной суммы за покупку. Чем-то экстраординарным такая просьба не является, а многие продавцы даже в объявлении пишут о своей готовности присутствовать в МОТОТРЭР. С учетом всех обстоятельств и замедления бурной реки покупки и продаж автомобилей, как новых, так и подержанных, в России, сговориться о таком условии сложности не возникнет. А если и возникнет — то это в первую очередь повод задуматься: а стоит ли вообще данную машину и данного продавца покупать?