Начальник суздальской полиции покалечил туристов, протаранив конную повозку

Фото: СК.
Как известно, в Суздале популярной для туристов забавой было и остается катание на конских упряжках: зимой — на санях, а летом и в межсезонье — на каретах, фаэтонах и других видах экипажей. Одна из таких поездок закончилась трагедией.
Алексей Кованов

19 марта автомобиль Chevrolet Niva на полном ходу протаранил конную повозку, в которой сидели туристы, притом водитель машины покинул место происшествия. В итоге пятеро пассажиров фаэтона (в том числе — двое детей), были доставлены в больницу.

Госпитализация потребовалась четверым — троим взрослым и одному ребенку. Еще одного несовершеннолетнего отпустили на амбулаторное лечение. Родные пострадавших сообщают, что у их близких диагностированы множественные переломы.

На место событий выезжал лично прокурор Владимирской области, что сразу намекало на важность дела. В итоге оказалось, что внедорожником управлял замначальника отдела МВД по Суздальскому району Сергей Трифонов, который, по данным райадминистрации, возглавлял полицию.

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Фото: СК.

По результатам служебной проверки, Сергея Трифонова уволили из полиции «по отрицательным основаниям». Кроме того, по факту ДТП следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкий вред здоровью.

По ходатайству следователя в отношении бывшего заместителя ОМВД по Суздальскому району избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 мая 2022 года.

ПДД, безопасность дорожного движения, авария, автопутешествие, туризм, автотуризм, прокуратура
23 марта 2022
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