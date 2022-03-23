Начальник суздальской полиции покалечил туристов, протаранив конную повозку

19 марта автомобиль Chevrolet Niva на полном ходу протаранил конную повозку, в которой сидели туристы, притом водитель машины покинул место происшествия. В итоге пятеро пассажиров фаэтона (в том числе — двое детей), были доставлены в больницу.

Госпитализация потребовалась четверым — троим взрослым и одному ребенку. Еще одного несовершеннолетнего отпустили на амбулаторное лечение. Родные пострадавших сообщают, что у их близких диагностированы множественные переломы.

На место событий выезжал лично прокурор Владимирской области, что сразу намекало на важность дела. В итоге оказалось, что внедорожником управлял замначальника отдела МВД по Суздальскому району Сергей Трифонов, который, по данным райадминистрации, возглавлял полицию.

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