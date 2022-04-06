На каких автомобилях любил ездить лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Помимо того, что сам Владимир Вольфович питал нежные чувства к автомобилям, он еще и всячески «топил» за улучшение жизни миллионов российских автовладельцев. Подробнее о самых актуальных и сегодня предложениях политика можно прочитать здесь.
Мы же решили познакомиться с машинами, которые успели побывать в коллекции Жириновского. И надо признать, в отличие от некоторых коллег-чиновников, в гараже у либерала не пылились Bentley да Rolls-Royce. Зато имелся транспорт — Made in Russia.
Владимир Жириновский про АВТОВАЗ: «Нужно выпускать машины недорогие, бюджетные, для людей со средним и небольшим достатком, чтобы каждый смог купить себе автомобиль».
Факт: моделей отечественного автопрома у Жириновского было немало. В парке политика в разное время побывали 21-я «Волга», «Победа», Volga Siber, «Горбатый» ЗАЗ-965, «Москвич-400» и даже раритетный ЗИЛ-118 «Юность». Из более современных поделок родной автоиндустрии в коллекции государственного деятеля можно выделить вазовские «семерку» и «Ниву», а также «Москвичи» — от 412-го до 2141 Aleko. Имелся в арсенале политика даже бронированный «Тигр», который он с гордостью подарил ополченцам Донбасса.
Владимир Жириновский про российскую автопромышленность: «Все автомобили — только отечественного производства — видна история страны, это наша забота о том, чтобы развивалось отечественное автомобилестроение, только русское, только оно будет самым хорошим: а это заводы, рабочие места и гордость, что мы тоже можем производить».
Среди иномарок у Владимира Жириновского успели побывать крохотный Smart Fortwo, «cемерка» (правда, уже баварского производства), а также целая россыпь служебных Mercedes-Benz — от легендарного 140-го до роскошнейшего 223-го Maybach, на котором он до последнего, собственно, и ездил. Отдельным фетишем лидера либерал-демократов стал несостоявшийся проект «Ё-мобиль», некогда принадлежавший олигарху Михаилу Прохорову.
Владимир Жириновский про «Ё-мобиль»: «Автомобиль новый, хороший, но он стоит без движения. Аккумулятор осыпался».
Модный и бесперспективный прототип гибридного ситикара достался Владимиру Вольфовичу, который потехи ради принял его в дар. Правда, поставить машинку на ход ему, увы, так и не удалось.