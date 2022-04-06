На каких автомобилях любил ездить лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Помимо того, что сам Владимир Вольфович питал нежные чувства к автомобилям, он еще и всячески «топил» за улучшение жизни миллионов российских автовладельцев. Подробнее о самых актуальных и сегодня предложениях политика можно прочитать здесь.

Мы же решили познакомиться с машинами, которые успели побывать в коллекции Жириновского. И надо признать, в отличие от некоторых коллег-чиновников, в гараже у либерала не пылились Bentley да Rolls-Royce. Зато имелся транспорт — Made in Russia.

Владимир Жириновский про АВТОВАЗ: «Нужно выпускать машины недорогие, бюджетные, для людей со средним и небольшим достатком, чтобы каждый смог купить себе автомобиль».