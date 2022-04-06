Сомнительный отдых: 5 причин отказаться от поездки в Крым на автомобиле

Ожидающееся этим летом столпотворение на курортах Краснодарского края неизбежно сместит фокус внимания многих жителей России, планирующих свой ежегодный отпуск, в сторону Крыма. Между тем, реализация идеи рискнуть и отдохнуть в текущем году на крымской земле, может привести к разочарованию.
ВНИМАНИЕ: ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!
Среди ужасающих причин, в первую очередь, можно назвать близость Крыма к зоне проведения спецоперации на Украине. Понятно, что «граница на замке» и все такое. Но многие отдыхающие могут ощущать изрядный дискомфорт, от осознания того, что «с той стороны» в любой момент может прилететь какая-нибудь «Точка-У» или ударный беспилотник, которых примется сбивать российская ПВО. Хотя с другой стороны: живут же как-то всю жизнь в аналогичных условиях израильтяне!
СТОЯТЬ: БОЯТЬСЯ!
Собственно, проведением украинской спецопераци обусловлен еще и тот факт, что на территории Крыма сейчас усиленно действуют всевозможные российские силовики и спецслужбы. Они, разумеется, нацелены на пресечение всяких неприятностей, однако в процессе несения службы, наверняка будут случаться своего рода «эксцессы исполнителя». Очереди на блок-постах, проверка документов, пристальный досмотр автомобилей… Остается надеяться, что до полицейских проверок паспортов у полуголых отдыхающих на пляже граждан дело не дойдет. Но чем черт не шутит…
СССР — ЗА ДОРОГО!
Те, кто ранее отдыхал даже не в пяти звездах турецкого «олинклюзива», а хотя бы просто в среднестатистической сочинской гостинице, попав в Крым, наверняка сразу заметят большую разницу. Отрицать тот факт, что крымская туристическая инфраструктура (пока, по крайней мере), как говорится, не дотягивает до уровня материковой — просто глупо. Уровень сервиса и общее развитие курортной сферы полуострова явно уступают сочинско-анапским реалиям. При практически таких же ценах. Понятно, что это отчасти отрыжка «украинского» прошлого, последствия многолетних западных санкций, но что есть — то есть.
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ
Из-за западного санкционного давления отдыхающий из России не обнаружит в Крыму федеральных торговых сетей и, соответственно, привычного ассортимента всякой всячины, которую автомобильный турист волей-неволей должен приобретать на месте. Местные мобильная связь и интернет тут тоже далеко не всегда привычного качества. Хотя и дороже. Все потому, что крупнейшие российские мобильные операторы до сих пор «стесняются» работать в Крыму, предпочитая использовать тут компании-посредники, которые закладывают в тарифы на связь еще и свой «интерес».
БЕЗ БЕНЗИНА И ДОРОГ
Вот с дорогами в Крыму сейчас действительно становится все лучше и лучше: российский бюджет на протяжении последних лет вливал в них очень большие средства. Хотя и далеко не везде. Впрочем, и эта радость автомобилиста-путешественника нивелируется другим обстоятельством: традиционно высокой ценой и низким качеством бензина на полуострове. Причина та же, что и в телеком-отрасли: федерального калибра розничные топливные игроки сюда заходить не спешат.
Поэтому местные АЗС «держит» кучка местных мелких операторов и частников. Выжимая максимальную прибыль из крошечного крымского топливного рынка, они устанавливают на полуострове высокие цены на автозаправках, завозя сюда самые дешевые, а потому низкокачественные бензин и дизтопливо. Возможно, для кого-то перечисленные выше особенности отдыха в Крыму несущественны. Им — флаг в руки и попутного ветра по платной трассе М4 «Дон». Проезд по ней, кстати, недавно подорожал, а пробки и очереди на пунктах оплаты — только прибавились. Впрочем, не жили хорошо, и не стоит начинать…