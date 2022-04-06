Сомнительный отдых: 5 причин отказаться от поездки в Крым на автомобиле

Ожидающееся этим летом столпотворение на курортах Краснодарского края неизбежно сместит фокус внимания многих жителей России, планирующих свой ежегодный отпуск, в сторону Крыма. Между тем, реализация идеи рискнуть и отдохнуть в текущем году на крымской земле, может привести к разочарованию.

ВНИМАНИЕ: ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!

Среди ужасающих причин, в первую очередь, можно назвать близость Крыма к зоне проведения спецоперации на Украине. Понятно, что «граница на замке» и все такое. Но многие отдыхающие могут ощущать изрядный дискомфорт, от осознания того, что «с той стороны» в любой момент может прилететь какая-нибудь «Точка-У» или ударный беспилотник, которых примется сбивать российская ПВО. Хотя с другой стороны: живут же как-то всю жизнь в аналогичных условиях израильтяне!

СТОЯТЬ: БОЯТЬСЯ!

Собственно, проведением украинской спецопераци обусловлен еще и тот факт, что на территории Крыма сейчас усиленно действуют всевозможные российские силовики и спецслужбы. Они, разумеется, нацелены на пресечение всяких неприятностей, однако в процессе несения службы, наверняка будут случаться своего рода «эксцессы исполнителя». Очереди на блок-постах, проверка документов, пристальный досмотр автомобилей… Остается надеяться, что до полицейских проверок паспортов у полуголых отдыхающих на пляже граждан дело не дойдет. Но чем черт не шутит…