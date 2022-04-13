С каких машин будут чаще всего воровать запчасти в кризис

Кстати, воруют изадние фонари! Сильнее всего от этого страдают владельцы Land Rover третьего и четвертого поколений. Дело в том, что фонари крепятся на винтах, которые откручиваются обычной отверткой. Так что опытный вор сделает это за несколько минут.

Идем дальше. Зеркала бокового обзора в основном снимают с различных моделей Mercedes-Benz и BMW. К сожалению, тут мало, что может помочь. Разве что уже упомянутая маркировка, которую можно нанести на зеркало. Но все равно от вандализма она не сбережет.

Еще один лакомый кусок — катализатор. Тут основное внимание на современные машины. Во-первых, у них может быть по два катализатора. А, во-вторых, чем крупнее деталь, тем больше в ней драгоценных металлов — платины, родия и палладия. Поэтому в зоне риска оказываются гибридные автомобили. Например, марки Lexus.

Про дорогостоящие колесные диски и шины говорить не хочется и вовсе. Запасайтесь «секретками» и оставляйте автомобиль на охраняемых парковках. Или в зоне видимости городских камер видеонаблюдения. Как правило, подобные меры частенько остужают пыл злоумышленников.

А это наш бонус для поклонников электрокаров. Не исключено, что скоро мы столкнемся с угонами электромобилей. Ведь кузов, например, BMW i3 сделан из пластика. То есть дверь даже красить не надо. Поставил — и она как новая. А тяговую батарею можно сдать в цветмет. Литий там примут с удовольствием.