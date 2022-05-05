На трассе М1 «Беларусь» почтили память войнов-дорожников

— В конце апреля 1942 года на 135-м км Минского шоссе 7 воинов-дорожников вступили в неравный бой с превосходящими силами противника. Однако ценой собственных жизней смогли задержать наступление войск неприятеля и успели выиграть время для перегруппировки наших солдат. И мы, дорожники, собираясь регулярно у этого памятника, чтим память всех погибших в Великой Отечественной войне, всех, кто совершил свой ратный подвиг, — сказал в ходе своего выступления председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко

Помимо него, почтить память войнов-дорожников приехали руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Понарьин, министр транспорта Московской области Алексей Гержик, представители Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), а также ветераны и студенты.

К слову, памятник, у которого ежегодно проводится церемония возложения венков, в 2022-м отмечает свой 20-й юбилей — его открыли 7 мая 2002 года.