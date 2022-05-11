Ни денег, ни настроения: где и как провели автомобилисты майские праздники

Накануне майских праздников портал «АвтоВзгляд» провел опрос среди преданной аудитории с целью выяснить, где российские автомобилисты намерены провести большие выходные. Итоги опроса, в котором приняли участие свыше 6000 человек, оказались удручающими.
Так, без малого 3000 респондентов заявили, что «будут сидеть дома, так как нет ни денег, ни настроения». Впрочем, выбор досуга (точнее, его отсутствия) у 46% опрошенных вполне ожидаемый. Ситуация в стране и мире не сулит приятных эмоций, а подорожание всего и вся буквально поставили на прикол львиную долю личных автомобилей.
Впрочем, 30% участников исследования выбрали поездку «с семьей на дачу, ибо путешествовать нынче небезопасно». Так ответили 1866 человек. Вероятно, на черноморское побережье в этом году народ массово тоже не ринется.
Видимо, тем, у кого нет в собственности загородного домика, решили поехать на природу, воспользовавшись собственными «колесами». За ответ «отдых на природе у реки — наше все» проголосвали 872 человека (14%). И по 5% голосов пришлись на отдых в «Забугорье» и автовояж по российским достопримечательностям. Так, лишь 287 респондентов запланировали «поехать в путешествие по стране на автомобиле» и 284 — «полететь на море за границу». Последним, согласно опросу портала «АвтоВзгляд», попросту плевать и на кризис, и на политику.
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