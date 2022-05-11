Ни денег, ни настроения: где и как провели автомобилисты майские праздники

Впрочем, 30% участников исследования выбрали поездку «с семьей на дачу, ибо путешествовать нынче небезопасно». Так ответили 1866 человек. Вероятно, на черноморское побережье в этом году народ массово тоже не ринется.

Видимо, тем, у кого нет в собственности загородного домика, решили поехать на природу, воспользовавшись собственными «колесами». За ответ «отдых на природе у реки — наше все» проголосвали 872 человека (14%). И по 5% голосов пришлись на отдых в «Забугорье» и автовояж по российским достопримечательностям. Так, лишь 287 респондентов запланировали «поехать в путешествие по стране на автомобиле» и 284 — «полететь на море за границу». Последним, согласно опросу портала «АвтоВзгляд», попросту плевать и на кризис, и на политику.

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