Московские камеры ГИБДД начали массово штрафовать водителей машин скорой помощи

Гендиректор ГУП автокомбинат «Мосавтотранс» Андрей Подольский издал приказ, в котором потребовал водителей «скорых» не нарушать ПДД. Об этом сообщает канал Baza в Telegram. Документ касается водителей автопарков, входящих в «Мосавтотранс», которые трудятся в службе городской медицинской «скорой помощи». В приказе приводится статистика, согласно которой на водителей экстренной медслужбы города в период с начала 2022 года по текущий момент с помощью камер автоматической фиксации было составлено 4450 постановлений о нарушении ПДД. Из них 117 — по фактам проездов регулируемых перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

В связи этим, г-н Подольский приказывает провести дополнительный инструктаж водителей по вопросу проезда перекрестков, а также штрафов за нарушения Правил дорожного движения. От руководства автопарков также требуют брать с водителей объяснительные по каждому «привезенному» штрафу за проезд перекрестка «на красный». В случае повторного такого проступка шоферов предписано лишать месячной премии.

Сам смысл существования машины скорой помощи — в возможности отступать от требований Правил дорожного движения ради спасения жизней и здоровья больных. Не сложно предположить, что под угрозой лишиться премии и остаться таким образом без изрядной части и так не особо большой месячной оплаты своего труда, водители «скорых» будут ездить строго по ПДД — медленно и печально.