Московские камеры ГИБДД начали массово штрафовать водителей машин скорой помощи

Гендиректор ГУП автокомбинат «Мосавтотранс» Андрей Подольский издал приказ, в котором потребовал водителей «скорых» не нарушать ПДД. Об этом сообщает канал Baza в Telegram. Документ касается водителей автопарков, входящих в «Мосавтотранс», которые трудятся в службе городской медицинской «скорой помощи». В приказе приводится статистика, согласно которой на водителей экстренной медслужбы города в период с начала 2022 года по текущий момент с помощью камер автоматической фиксации было составлено 4450 постановлений о нарушении ПДД. Из них 117 — по фактам проездов регулируемых перекрестков на запрещающий сигнал светофора.
В связи этим, г-н Подольский приказывает провести дополнительный инструктаж водителей по вопросу проезда перекрестков, а также штрафов за нарушения Правил дорожного движения. От руководства автопарков также требуют брать с водителей объяснительные по каждому «привезенному» штрафу за проезд перекрестка «на красный». В случае повторного такого проступка шоферов предписано лишать месячной премии.
Сам смысл существования машины скорой помощи — в возможности отступать от требований Правил дорожного движения ради спасения жизней и здоровья больных. Не сложно предположить, что под угрозой лишиться премии и остаться таким образом без изрядной части и так не особо большой месячной оплаты своего труда, водители «скорых» будут ездить строго по ПДД — медленно и печально.
Сколько больных пострадает в результате действия приказа начальника ГУП, даже сложно представить. Причем кто-то из несчастных, скорее всего, лишится жизни — пока его «скорая» будет дисциплинированно стоять в очередном столичном заторе. В каком-то смысле мотивы Андрея Подольского понять можно: оплачивать по 4450 штрафов с камер за полгода приходится из бюджета его организации, который не резиновый. И с этим он вынужден что-то делать.
Но от этого ситуация не становится менее дикой: ведь штрафы «скорым» оформляют конкретные сотрудники столичного Дептранса, работающие в его Центре организации дорожного движения (ЦОДД), которые отсматривают данные, поступающие с городских камер, видят на фото машины экстренной службы и без колебаний формируют штрафные постановления. Появления более 4000 таких штрафов за каких-то полгода свидетельствует о том, что подобная практика — отнюдь не случайность, а система, созданная руководством Дептранса Москвы.
Таким образом получается, что именно это ведомство в конечном счете будет виновно в смерти каждого пациента, которого «скорая» не успеет довезти до больницы потому, что ее шофер побоялся получить штраф с камеры и лишиться из-за этого премии. При этом есть серьезные подозрения о том, что сотрудникам Дептранса на все вышесказанное глубоко наплевать — ведь лично их подобные «мелочи» не касаются. Пока самим не выпадет путешествовать на машине скорой медицинской помощи…
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