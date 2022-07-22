Остаться без плавок: как эвакуаторщики нагло «разводят» приезжих автомобилистов в Сочи

Еще один фокус в том, что гаишники сознательно «выдергивают» с мест стоянок машины с региональными номерами. При этом местных особо не трогают. Таких локаций предостаточно, например, перед пешеходными переходами.

Особый шик — эвакуация машин в тупиках, возле пляжей. Опять же, подобное происходит, если там есть «ловушки». Зачастую паркуясь в подобных местах, водители оставляют в салоне одежду, деньги и документы, а на пляж идут в одних плавках. Возвратившись, обнаруживают, что их транспортное средство пропало. Представьте состояние людей! Весь отдых насмарку.

К счастью, рядом оказываются таксисты, которые знают, на какую штрафстоянку отвезли машину. Они с радостью готовы помочь, но за тройной ценник. Либо информацией может поделиться какой-нибудь торговец кукурузой с пирожками. Конечно же, за вознаграждение.

Так что паркуясь, пристально изучайте знаки и разметку. Даже если она сильно стерта. Если в этом месте стоит много «местных» машин, то это ничего не значит! Жители Сочи, конечно, тоже «попадают», но в гораздо меньшей степени. Приоритет в сезон отдан приезжим, так как у них попросту больше денег.