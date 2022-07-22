Остаться без плавок: как эвакуаторщики нагло «разводят» приезжих автомобилистов в Сочи

Нечистые на руку эвакуаторщики, да и гаишники умело пользуются тем, что приезжие туристы плохо знают город. К тому же, как и в других населенных пунктах, в Сочи есть «ловушки», которые разомлевшему на солнце отпускнику не так-то легко увидеть. Скажем, стоит знак, запрещающий стоянку, а до него метра на три-пять идет полустертая сплошная линия разметки. Прекрасно видя знак, водитель ставит свое авто перед ним и… становится нарушителем. Под бортом ведь сплошная! Эвакуатор не заставляет себя долго ждать.
Если хозяин успел подбежать к своему «железному коню», то начинается разговор про возврат машины. Здесь «бравые» работники стрелы-манипулятора сознательно «давят» на то, что нарушение есть, и эвакуатор уже приехал. То есть, платите деньги. В итоге, человек платит, зачастую, сразу на руки, потому что хочет остаться с машиной. Подобное частенько происходит в отсутствии полицейских.
Еще один фокус в том, что гаишники сознательно «выдергивают» с мест стоянок машины с региональными номерами. При этом местных особо не трогают. Таких локаций предостаточно, например, перед пешеходными переходами.
Особый шик — эвакуация машин в тупиках, возле пляжей. Опять же, подобное происходит, если там есть «ловушки». Зачастую паркуясь в подобных местах, водители оставляют в салоне одежду, деньги и документы, а на пляж идут в одних плавках. Возвратившись, обнаруживают, что их транспортное средство пропало. Представьте состояние людей! Весь отдых насмарку.
К счастью, рядом оказываются таксисты, которые знают, на какую штрафстоянку отвезли машину. Они с радостью готовы помочь, но за тройной ценник. Либо информацией может поделиться какой-нибудь торговец кукурузой с пирожками. Конечно же, за вознаграждение.
Так что паркуясь, пристально изучайте знаки и разметку. Даже если она сильно стерта. Если в этом месте стоит много «местных» машин, то это ничего не значит! Жители Сочи, конечно, тоже «попадают», но в гораздо меньшей степени. Приоритет в сезон отдан приезжим, так как у них попросту больше денег.