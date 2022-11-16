Коснется всех: почему рынок автотехобслуживания в России ждут серьезные проблемы

О том, что происходит сегодня на рынке технического обслуживания машин, рассказал в Московском Политехе член комиссии «Опоры России» по автотехобслуживанию Виталий Стародубцев.

Эксперт отметил, что автопарк страны очень старый и продолжает стареть. Так, доля транспортных средств, чей возраст старше 15 лет составляет на сегодняшний день более 30%. А средний возраст авто в России — 14,4 года. При этом принятие упрощенного техрегламента грозит обернуться ростом количества аварий.

Что касается обслуживания, то сейчас у нас работает порядка 75 000 сервисных станций, 57% из которых так называемые гаражные. Причем именно они обеспечивают работой 70% автомастеров. Но это еще не все плохие новости. Уход с рынка многих производителей запчастей усилил дефицит по большинству позиций, а доля контрафакта на данный момент составляет внушительные 30%.