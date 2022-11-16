Коснется всех: почему рынок автотехобслуживания в России ждут серьезные проблемы

О том, что происходит сегодня на рынке технического обслуживания машин, рассказал в Московском Политехе член комиссии «Опоры России» по автотехобслуживанию Виталий Стародубцев.
Эксперт отметил, что автопарк страны очень старый и продолжает стареть. Так, доля транспортных средств, чей возраст старше 15 лет составляет на сегодняшний день более 30%. А средний возраст авто в России — 14,4 года. При этом принятие упрощенного техрегламента грозит обернуться ростом количества аварий.
Что касается обслуживания, то сейчас у нас работает порядка 75 000 сервисных станций, 57% из которых так называемые гаражные. Причем именно они обеспечивают работой 70% автомастеров. Но это еще не все плохие новости. Уход с рынка многих производителей запчастей усилил дефицит по большинству позиций, а доля контрафакта на данный момент составляет внушительные 30%.
Есть и серьезная проблема доступа СТО к технической информации от автопроизводителей. Сейчас такой возможностью обладают меньше 10% всех ремонтных мастерских. Очень печальный факт, ведь страдают, прежде всего, клиенты. Особенно если, скажем, у «немца», случилась серьезная проблема с электронной «начинкой». Установить новое программное обеспечение, которое предлагает западный производитель, многие российские автосервисы просто не в состоянии.
А еще эксперт заявил, что весь этот огромный рынок не регулируется, и на нем отсутствуют отраслевые стандарты. Портал «АвтоВзгляд» против любого «зарегулирования» и считает, что рыночная экономика сама расставит все по местам, однако приведенные цифры настораживают. Ведь в ближайшее время граждане не смогут покупать новые автомобили, а электрокары редки и дороги. Так что рынок СТО надо «обелять», но делать это только рыночными методами.