После каких продуктов питания от водителя пахнет перегаром

​Например, от безобидного винограда, который — в зависимости от индивидуальных особенностей организма — способен источать «аромат», похожий на запах недавно выпитого алкоголя. Также не рекомендуется за рулем утолять жажду квасом, продуктом брожения, имеющим в своем составе самый настоящий спирт, чья доля может варьировать от 0,7 до 2,6%.

Не менее опасным для водителя является кефир, где содержится 0,02 объемных процента этилового спирта на 1 литр. Причем после двух суток, проведенных в холодильнике, этот кисломолочный продукт обогащается спиртом до 0,06%. Впрочем, амбре может спровоцировать фактически любая «кисломолочка».

Употребление лука или чеснока также может вызвать подозрение у сотрудников ГИБДД. Даже если «духман» и не напоминает собой запах перегара, то мысли о том, что вы хотите его замаскировать, вызовет наверняка. Куда коварнее разносолы. Скажем, черемша, квашенная капуста, соленые помидоры или огурцы по ароматике сильно напоминают последствия недавнего употребления горячительного. Поэтому не стоит наедаться маринадами перед поездкой на автомобиле. Как говорится, от греха подальше.