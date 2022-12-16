Размер имеет значение: названы самые непопулярные в России авто

С учетом того, что львиная доля продаж авто приходится на большие города, логично было бы ожидать повышенный спрос на легковушки малых классов. Ведь они органично вписываются в концепцию городской мобильности. По крайней мере, с парковкой у этих «крошек» проблем почти не возникает. Да и эксплуатационные расходы вполне под стать их размерам. Однако портал «АвтоВзгляд» с удивлением обнаружил, что на практике россияне демонстрируют стойкую неприязнь именно к маленьким авто. Похоже, что для жителей городов размер все-таки имеет значение. И чем меньше — тем хуже.

Иначе как тогда объяснить, что самыми непопулярными среди наших граждан стали именно городские ситикары А-класса: на городские компакты пришлось лишь 0,2% от общего количества продаж за 11 месяцев 2022-го. По какой-то таинственной причине, негативное отношение по габаритному признаку распространилось и на автомобили премиум сегмента F и S классов: всего 0,6% от общего объема спроса. Зато почти 90% рынка приходится на продажи в категориях SUV, B и B+. Естественно, что SUV традиционно занимают первое место с показателем 56,1%, сообщает агентство «Автостат»