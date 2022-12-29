Из-за каких недугов от водителя может разить перегаром

Удивительно, но перегар, исходящий от человека, который даже квасом не злоупотребляет, — явление довольно распространенное. Причем сам он часто этот запах не замечает, а вот окружающие — еще как! С таким бы не без удовольствия пообщались инспекторы ГИБДД. Напомним, что ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения предусматривает штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.

А если не пил, но воняет перегаром? Давайте выясним, отчего подобное происходит. Причин появления неприятного запаха изо рта, близко напоминающего характерный для выпивох душок, достаточно много. Начиная от плохой гигиены ротовой полости, включая проблемы с зубами и деснами, заканчивая гормональным сбоем и неправильной работой обмена веществ. Медики сей перечень дополняют заболеваниями ЛОР-органов, болезнью желудочно-кишечного тракта, нарушением выработки ферментов, а также расстройством нервной системы.

Кроме того, с таким явлением сталкиваются люди, страдающие от холецистита, дисбактериоза, нарушений оттока желчи из желчевыводящих путей, а также из-за неправильной работы щитовидной железы и поражения микрофлоры кишечника.