Из-за каких недугов от водителя может разить перегаром

Удивительно, но перегар, исходящий от человека, который даже квасом не злоупотребляет, — явление довольно распространенное. Причем сам он часто этот запах не замечает, а вот окружающие — еще как! С таким бы не без удовольствия пообщались инспекторы ГИБДД. Напомним, что ответственность за езду в состоянии алкогольного опьянения предусматривает штраф в размере 30 000 рублей, а также лишение права управления транспортным средством сроком до двух лет.
А если не пил, но воняет перегаром? Давайте выясним, отчего подобное происходит. Причин появления неприятного запаха изо рта, близко напоминающего характерный для выпивох душок, достаточно много. Начиная от плохой гигиены ротовой полости, включая проблемы с зубами и деснами, заканчивая гормональным сбоем и неправильной работой обмена веществ. Медики сей перечень дополняют заболеваниями ЛОР-органов, болезнью желудочно-кишечного тракта, нарушением выработки ферментов, а также расстройством нервной системы.
Кроме того, с таким явлением сталкиваются люди, страдающие от холецистита, дисбактериоза, нарушений оттока желчи из желчевыводящих путей, а также из-за неправильной работы щитовидной железы и поражения микрофлоры кишечника.
Но и это еще не все. Нередко нечто похожим на перегар исходит от человека, страдающего печеночной недостаточностью. Характерный запах врачи отмечают у больных гепатитами и сахарным диабетом. Поэтому не употребляющим спиртное людям с таким амбре настоятельно рекомендуется пройти комплексное медицинское обследование.
В противном случае, можно нарваться на доблестных сотрудников ДПС, которым будет совершенно безразлично ваше состояние здоровья, но за намек на пресловутую ароматику к ответственности привлекут наверняка. Доказывать им наличие болячек в организме — дело неблагодарное. Поэтому лучше всего потребовать провести медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения, которое со 100-процентной гарантией докажет, что вы трезвый, как стеклышко. Если, конечно, доктора не «играют» с придорожными полицейскими под одну руку.
Тут уже следует обратиться на горячую линию ГИБДД, сообщив о «разводе» на взятку. На худой конец, привлечь сотрудников МВД к так называемой контрольной закупке, когда вы эту самую взятку будете давать оборотням в погонах под наблюдением их более законопослушных коллег. Так вы на вполне законных основаниях снимете с себя ответственность, которая автоматически будет применена в отношении любителей наживы в форме.