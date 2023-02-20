Парктроник и неоновая подсветка: о каких автомобильных опциях мечтают россияне

Оказывается, лишь четверть россиян (23%) готова довольствоваться базовой комплектацией авто — 77% предпочитают доплатить за более богатую версию. Причем 37% из тех, кто не приемлет «пустые барабаны», докупают необходимые опции отдельно. Сколько именно денег на «плюшки» тратят наши сограждане? Лимит в 100 000 рублей ставят для себя 28% опрошенных, в 300 000 целковых — 32%. Остальные готовы выложить и больше.

Если говорить о конкретных опциях, то самыми важными для россиян являются «зимний пакет» (за него проголосовал 31%), климат-контроль (30%), система автозапуска (23%) и камера заднего вида (15%). Это что касается того оборудования, которое в машинах респондентов есть. А вот мечтают опрошенные о парктронике (40%), доводчиках дверей (23%), дистанционном запуске мотора (20%) и — внезапно — неоновой подсветке контура радиаторной решетки (6%).

Добавим, что лишь 9% участников исследования готовы рассмотреть альтернативный вариант, если в автосалоне не окажется машины в нужной им комплектации. Остальные (то есть 91%) оставят заказ и будут ждать. Как долго? Большинство (73%) — не больше месяца, другие — сколько потребуется, следует из результатов опроса страховой компании «Росгосстрах» и ГК «Автодом».