Путин обещает новые дороги, китайцы — дешевые кроссоверы, а каршеринг — серьезное подорожание: итоги недели

Начнем с самого важного события последних дней — причем не то что автомобильной жизни страны, а в принципе — выступления Президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Самое любопытное из нашей, транспортной темы то, что глава государства пообещал продлить платную трассу М12 Москва-Казань до Владивостока. А вот насущным проблемам автопрома от него, увы, достались только общие слова.

Кстати, о «платках». Госкомпания «Автодор» провела ежегодную индексацию тарифов на проезд по своим скоростным дорогам. Так, например, путешествие от Москвы до Краснодара по трассе М4 «Дон» теперь обойдется водителю на легковушке в 3500 рублей в выходной день, а до Санкт-Петербурга — по М11 «Нева» — в 2500 целковых (без учета головного участка от МКАД до Солнечногорска). Подорожал проезд и по другим трассам госкомпании: М1 «Беларусь», М3 «Украина», М12 Москва-Казань и ЦКАД.

Плохие известия и для тех, кто не так часто выезжает на платные дороги, но активно перемещается по городу на каршеринге: краткосрочная аренда машин тоже может подорожать. Дело в том, что Центробанк, отстаивающий интересы жадных страховщиков, предложил вынести автомобили каршеринга в отдельную тарифную группу ОСАГО. А если эта идея получит поддержку других ведомств, то услуга может прибавить в цене до 200%.