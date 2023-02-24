Путин обещает новые дороги, китайцы — дешевые кроссоверы, а каршеринг — серьезное подорожание: итоги недели

Начнем с самого важного события последних дней — причем не то что автомобильной жизни страны, а в принципе — выступления Президента России Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Самое любопытное из нашей, транспортной темы то, что глава государства пообещал продлить платную трассу М12 Москва-Казань до Владивостока. А вот насущным проблемам автопрома от него, увы, достались только общие слова.
Кстати, о «платках». Госкомпания «Автодор» провела ежегодную индексацию тарифов на проезд по своим скоростным дорогам. Так, например, путешествие от Москвы до Краснодара по трассе М4 «Дон» теперь обойдется водителю на легковушке в 3500 рублей в выходной день, а до Санкт-Петербурга — по М11 «Нева» — в 2500 целковых (без учета головного участка от МКАД до Солнечногорска). Подорожал проезд и по другим трассам госкомпании: М1 «Беларусь», М3 «Украина», М12 Москва-Казань и ЦКАД.
Плохие известия и для тех, кто не так часто выезжает на платные дороги, но активно перемещается по городу на каршеринге: краткосрочная аренда машин тоже может подорожать. Дело в том, что Центробанк, отстаивающий интересы жадных страховщиков, предложил вынести автомобили каршеринга в отдельную тарифную группу ОСАГО. А если эта идея получит поддержку других ведомств, то услуга может прибавить в цене до 200%.
И еще одна «социальная» новость. Госавтоинспекция подвела итоги прошлого года и выяснила, что в 2022-м россияне побили рекорд по количеству штрафов. За 12 месяцев ГИБДД выписала водителям 201 млн. постановлений, что на 12% больше, чем годом ранее. Свыше 90 % всех этих штрафов оформлено на основании данных с камер. И тут тоже прирост: на 14% по отношению к 2021-му. Что же касается общей суммы, то это аж 137 млрд. рублей.
Не обошлось и без вестей с «автомобильных» полей. Так, например, мы узнали, что первые товарные экземпляры обновленной LADA Vesta сойдут с конвейера 3 марта. Поначалу седаны и универсалы будут выпускаться без модной мультимедийки и вариатора. Но системой курсовой стабилизации, подушками безопасности и ABS их укомплектуют. Кстати, поставщиком ABS станет китайская компания KESENS, именно она заменит Bosch.
Пока же китайцы — наше все. Во всех смыслах. Совсем скоро на российский рынок выйдет еще одна «поднебесная» марка — Jetour. Она откроет прием заказов на свои автомобили уже в марте-апреле. Продажи начнутся с кроссоверов Dashing и X90, которые сейчас проходят сертификацию. За первый, по предварительным данным, попросят от 2 200 000 рублей, а за второй — от 4 000 000.
А более подробно о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.