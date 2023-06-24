«Вагнер» не пройдет: въезды в Москву под усиленным контролем

Неожиданный демарш ЧВК «Вагнера» — одного из самый боеспособных и результативных военных подразделений, участвующих в СВО — затронуло не только политическую жизнь страны, но и громким эхо аукнулось рядовым автомобилистам. В грандиозных «пробках» намерво застряли десятки тысяч автомобилистов на федеральных трассах южного направления страны.

Судя по сообщениям информагентств и данным с онлайн карт, полностью перекрыто движение на ряде участков трассы М4 «Дон» в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской областях. В Московской области, по сообщению регионального министерства транспорта, введено ограничение движения на трассах «Дон», «Крым», «Урал». Выставлены военные кордоны. В Москве обстановка более спокойная.

Да, на въездах и выездах в город дежурят усиленные наряды ДПС и полиции. Служивые экипированы касками и бронежилетами, однако на постах военной техники не видно. Сергей Собянин сообщил, что ограничений на въезд и выезд из Москвы нет:

- Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. Но в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, — заявил мэр столицы.

Сложности с движением действительно есть. Как мог убедиться корреспондент портала «АвтоВзглял», многокилометровый затор образовался на Новорязанском шоссе, переходящем в Волгоградский проспект.