«Вагнер» не пройдет: въезды в Москву под усиленным контролем

Неожиданный демарш ЧВК «Вагнера» — одного из самый боеспособных и результативных военных подразделений, участвующих в СВО — затронуло не только политическую жизнь страны, но и громким эхо аукнулось рядовым автомобилистам. В грандиозных «пробках» намерво застряли десятки тысяч автомобилистов на федеральных трассах южного направления страны.
Судя по сообщениям информагентств и данным с онлайн карт, полностью перекрыто движение на ряде участков трассы М4 «Дон» в Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской областях. В Московской области, по сообщению регионального министерства транспорта, введено ограничение движения на трассах «Дон», «Крым», «Урал». Выставлены военные кордоны. В Москве обстановка более спокойная.
Да, на въездах и выездах в город дежурят усиленные наряды ДПС и полиции. Служивые экипированы касками и бронежилетами, однако на постах военной техники не видно. Сергей Собянин сообщил, что ограничений на въезд и выезд из Москвы нет:
- Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. Но в связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта, — заявил мэр столицы.
Сложности с движением действительно есть. Как мог убедиться корреспондент портала «АвтоВзглял», многокилометровый затор образовался на Новорязанском шоссе, переходящем в Волгоградский проспект.
Въезд в город по «Волгоградке» заужен до двух полос, сотрудники правоохранительных органов останавливают для досмотра довольно большое количество транспорта. Особое внимание полицейских приковано к микроавтобусам и грузовикам. Но паники среди автомобилистов нет: все с пониманием относятся к просьбам правоохранителей показать содержимое багажников. Тем не менее, в ряде регионов страны, в том числе в Москве и области, введен режим контртеррористической операции.
По мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, «режим КТО — это усиление охраны отдельных объектов. Образно выражаясь, поставят пару дополнительных постов полиции. Возможны ограничения движения как транспорта, так и пешеходов на некоторых участках, там, где будет какое-то усиление охраны. Плюс полиция и силовики могут попросить предъявить документы и досмотреть транспорт», — объяснил агентству РБК г-н Картаполов. Впрочем, если углубиться в вопрос, то режим КТО дает властям право изымать транспортные средства юрлиц вне зависимости от того, владеет ими частная компания или госорганизация. «Арендовать» таким образом т/с разрешено для доставки пострадавших в медучреждения, а также для преследования подозреваемых в терактах.
Однако в «неотложных случаях» также могут изымать транспортные средства, принадлежащие физлицам. Но в столичном регионе власти однозначно держат ситуацию под контролем и надобности изымать у граждан транспорт нет ровным счетом никакой. Еще один аспект сегодняшних событий — резкий скачок курса валют в столичных обменниках. Как следствие, в некоторых автосалонах прайсы на новые авто уже подросли на 5 процентов, а где-то и вовсе остановлены продажи.