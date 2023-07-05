Как олигархи вместе с Центробанком «валят» российский авторынок

Все все понимают: доллар по 90 рублей, к которому мы с вами пришли на днях, означает, что машины подорожают так, что мало не покажется. Причем касается это не только новых иномарок, но и продукции отечественных автосборочных предприятий. Ведь машинокомплекты для последующего прикручивания к ним колес на российской земле тоже закупаются за рубежом, за валюту. Причем партии, приобретенные при куда более гуманных курсах многомесячной давности, неизбежно закончатся максимум в течении месяцев.

А дальше рынок останется с авто, ввезенными уже при курсе доллара «90+». Автодилеры осторожно предсказывают увеличение цен на легковушки в пределах 15—20% к концу года. Но более трезвые оценки говорят о 30% роста, причем гораздо раньше завершения 2023-го. Ведь мало кто верит, что падение рубля остановится на текущих значениях. Но почему такое происходит? В основном потому, что происходящее, похоже, вполне устраивает представителей ЦБ.

— О каких-то дополнительных рисках финансовой стабильности говорить не приходится. В страну поступает меньше экспортной выручки, сальдо текущего счета сужается. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль, — невозмутимо комментирует происходящее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.

Напомним, что весной 2022-го это самое сальдо тоже выглядело не сильно большим. Но тогда ЦБ не сидел на попе ровно, а предпринимал всевозможные меры, чтобы рубль категорически не соответствовал сальдо. И все у регулятора прекрасно получалось.