Как олигархи вместе с Центробанком «валят» российский авторынок

Все все понимают: доллар по 90 рублей, к которому мы с вами пришли на днях, означает, что машины подорожают так, что мало не покажется. Причем касается это не только новых иномарок, но и продукции отечественных автосборочных предприятий. Ведь машинокомплекты для последующего прикручивания к ним колес на российской земле тоже закупаются за рубежом, за валюту. Причем партии, приобретенные при куда более гуманных курсах многомесячной давности, неизбежно закончатся максимум в течении месяцев.
А дальше рынок останется с авто, ввезенными уже при курсе доллара «90+». Автодилеры осторожно предсказывают увеличение цен на легковушки в пределах 15—20% к концу года. Но более трезвые оценки говорят о 30% роста, причем гораздо раньше завершения 2023-го. Ведь мало кто верит, что падение рубля остановится на текущих значениях. Но почему такое происходит? В основном потому, что происходящее, похоже, вполне устраивает представителей ЦБ.
— О каких-то дополнительных рисках финансовой стабильности говорить не приходится. В страну поступает меньше экспортной выручки, сальдо текущего счета сужается. Меньшему размеру сальдо должен соответствовать более дешевый рубль, — невозмутимо комментирует происходящее первый зампред Центробанка Ксения Юдаева.
Напомним, что весной 2022-го это самое сальдо тоже выглядело не сильно большим. Но тогда ЦБ не сидел на попе ровно, а предпринимал всевозможные меры, чтобы рубль категорически не соответствовал сальдо. И все у регулятора прекрасно получалось.
Ровно год назад доллар стоил 52 рубля. То есть с тех пор российская валюта подешевела более чем на 70%. И несмотря на это Центробанк «не видит рисков»! Пусть целковый хоть еще на столько же упадет, так что ли? Очень удобно просто сказать: «в страну приходит меньше валютной выручки». Но это не объяснение, а констатация факта. Гораздо интереснее знать: почему так происходит?
Мировые цены на нефть и газ примерно те же, что и год назад. Мы с дисконтом (что, кстати, еще не доказано!), но продолжаем их вывозить за рубеж. Параллельно Россия опять экспортирует какие-то сумасшедшие объемы сельхозпродукции и минеральных удобрений. Вот только выручка от всего этого теперь куда-то девается. Хотя в прошлом году ЦБ как-то умел заставить экспортеров возвращать ее в РФ, а в этом вдруг резко разучился. Параллельно он разучился мешать выводу из страны той валюты, которая худо-бедно к нам все-таки приходит.
И пикирующий курс рубля банкиров тоже перестал пугать. Мол, такова жизнь, а мы умываем ручки. Что происходит, черт побери? Может быть, мы просто не в курсе какого-то «гениального» плана российских монетарных властей? Если они преследуют цель сделать фактически недоступными для большинства россиян новые автомобили и вообще все, что имеет хотя бы частично импортное происхождение, то у них это очень хорошо получается.
Но в таком случае неплохо было бы уже откровенно огласить уровень, до которого Центробанк намерен «утопить» рубль. Чтобы общественность хотя бы примерно представляла, насколько глубоко нам всем придется пасть ради финансовых интересов олигархических группировок, наживающихся на экспорте российских товаров.