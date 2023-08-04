Не «Лады» и УАЗики: на что Владимир Путин пересадит российских чиновников

Расшифровку озвученного президентского слова, в котором Верховный главнокомандующий кратко, но емко предрек всей госслужбе корпоративный транспорт, сделанный в России, нужно воспринимать с позиции истории. Если Владимир Владимирович сказал настолько громко, что даже мы с вами услышали, значит, работа в этом направлении уже не просто идет, а близится к завершению. Иначе не сказал бы. Понятно, что высшие эшелоны получат свои «Аурусы», в этом сомнений нет, но что достанется всем остальным?

Первым делом, конечно, в голову лезет история из прошедших десятилетий, когда отечественных «слуг народа» уже пересаживали на родной автопром. Тогда этот «маневр» понравился далеко не всем «власть имущим», поэтому за кузовами и наглухо тонированными стеклами разного рода «Волг», условно назовем их так, скрывались совсем другие машины. Под хорошо знакомыми силуэтами родных «погремушек» оказались и «Тойоты», и «Форды», и даже «Кадиллаки».

Всенародная страсть построить «двадцать первую» на базе седьмого серии BMW, думаете, откуда пошла? Вот и сейчас может произойти то же самое.