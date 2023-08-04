Не «Лады» и УАЗики: на что Владимир Путин пересадит российских чиновников

Расшифровку озвученного президентского слова, в котором Верховный главнокомандующий кратко, но емко предрек всей госслужбе корпоративный транспорт, сделанный в России, нужно воспринимать с позиции истории. Если Владимир Владимирович сказал настолько громко, что даже мы с вами услышали, значит, работа в этом направлении уже не просто идет, а близится к завершению. Иначе не сказал бы. Понятно, что высшие эшелоны получат свои «Аурусы», в этом сомнений нет, но что достанется всем остальным?
Первым делом, конечно, в голову лезет история из прошедших десятилетий, когда отечественных «слуг народа» уже пересаживали на родной автопром. Тогда этот «маневр» понравился далеко не всем «власть имущим», поэтому за кузовами и наглухо тонированными стеклами разного рода «Волг», условно назовем их так, скрывались совсем другие машины. Под хорошо знакомыми силуэтами родных «погремушек» оказались и «Тойоты», и «Форды», и даже «Кадиллаки».
Всенародная страсть построить «двадцать первую» на базе седьмого серии BMW, думаете, откуда пошла? Вот и сейчас может произойти то же самое.
Кузов «Патриота», как нам в редакции видится, путем несложных манипуляций налезет на раму Toyota Land Cruiser 150, и обещание сделать «Русский Прадо» исполнится. Ловко? Никогда такого не было и вот опять. Тут как нельзя кстати вспоминается удлиненная LADA Vesta, она же Aura, представленную на ПМЭФ. Вот он, живой «донор», который с радостью и благодарностью обретет конструктивные элементы от более именитых производителей. От шумоизоляции до узлов и агрегатов. Не впервой же!
Следующая мысль, вспыхивающая в сознании, это та самая «Волга», которую обещали воскресить буквально вот-вот. Денис Мантуров сказал, что процесс уже запущен, партнер разыскивается, линия в Нижнем Новгороде стоит «под парами». Случилось это в первый день лета. Не успели загореться костры рябин, как поступил приказ с самого верха — слова Президента следует рассматривать именно так и никак иначе. Значит, нашли партнера, и процесс локализации начался? Отечественные заводы «взяли под козырек» тут же: можем, будем.
Естественно, случится эта трансформация ГОНов и прочих «особых» парков не в один день. Да и стартует не завтра. Но вектор задан: начало, как всегда, будет положено в Москве, а потом — поползет медленно и верно по регионам. Чем дальше от Кремля, тем тише звучит рупор, но госзакупки, в которых зачастую мелькают роскошные автомобили, похоже, уходят в прошлое. Эпоха!