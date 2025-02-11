Названо количество россиян, которые хотят купить новую машину

Результаты свежего онлайн-опроса, проведенного в России, показали, что 78% его участников не собираются покупать машину в этом году. Оставшиеся 22% все-таки желают приобрести, либо сменить автомобиль. При этом только каждый четвертый мечтает о новенькой «ласточке», остальные рассматривают к покупке исключительно ТС с пробегом.

Согласно опросу, проведенному экспертами аналитического агентства «Автостат» и портала Drive2.ru, 25% потенциальных покупателей желают иметь дополнительный транспорт в семье, а подавляющие три четверти мечтают провести рациональный обмен, взяв свеженького «железного коня» на замену своему постаревшему доходяге.

Уточняется, что 50% респондентов, грезящих об автомобиле, собираются потратить на него личные накопления. Варианты с кредитами в этом случае не рассматриваются. К займам не готов каждый третий потенциальный покупатель, такая категория россиян намерена изобретать другие способы, которые помогут осуществить покупку. Каждый седьмой вынужден лезть в кредитную кабалу из-за автомобиля, поскольку нет альтернативы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что авторынок России находится в ажитации, а водители пребывают в недоумении. Автолюбителей страны преследуют взрывы отчаяния при меланхолической депрессии.