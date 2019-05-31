Почему с 1 июня получить возмещение и по ОСАГО, и по КАСКО станет крайне сложно

С 1 июня 2019 года автовладельцам, не согласным с решением страховой компании о выплате возмещения или отказе в выплатах, придется запастись еще большим терпением, чтобы выбить из страховщика свои кровные. Ведь именно с этого дня между ними появилась новая «прокладка», позволяющая страховым минимум на месяц оттянуть расмотрение дела по соществу. Называется она — финансовый омбудсмен.
Напомним, что институт финансовых омбудсменов появился в России в прошлом году. Сюда за разрешением любых споров с финансовыми организациями может совершенно бесплатно обратится любой гражданин, прежде чем затевать со своими обидчиками судебную тяжбу. И вот с 1 июня финомбудсмены начнут принимать жалобы и на страховые компании. При чем в данном случае не воспользоваться их услугами закон запрещает! И вот этот запрет наводит на очень нехорошие размышления.
При несогласия страхователя с выплатами, он должен написать страховщику претензию. Заявление составляется по форме, утвержденной финансовым омбудсменом и направляется в страховую исключительно в электронном виде. Если ответ компании не устроит гражданина, он обязан обратиться к омбудсмену. И только после этого идти в суд.
До 1 июня водитель, не согласившийся со страховыми выплатами/не выплатами, мог немедленно обратиться в суд и отечественная Фемида в 90% случаев становилась на сторону потребителя. Что, понятное дело, очень не устраивало страховое сообщество. Именно поэтому, кстати говоря, оно протолкнуло через все инстанции закон, предусматривающий приоритет натурального возмещения над денежным по ОСАГО.
И хотя подавляющее большинство автовладельцев недовольно ни качеством, ни сроками этого «обязательного» ремонта, в связи с большими юридическими сложностями не добивается через суды именно денежной компенсации: число судебных тяжб снизилось с 400 000 в 2017-м году до примерно 200 000 в 2018-м. Чего страховщики и добивались, наращивая свои сверхприбыли. Примерно того же эффекта они ждут и от института финансовых омбудсменов. Тем более, что к ним обязали обращаться и владельцев полисов КАСКО и ДСАГО. То есть страховщики явно намерены сократить выплаты и по добровольным видам автострахования!
С появлением этой «прокладки» между ними и водителями, путь последних в зал судебных заседаний серьезно усложнился. Теперь, не согласившись с решением страховщиков, они должны написать последним претензию и дождаться очередного неутешительного ответа. Но если до 1 июня 2019 года автомобилисты могли немедленно обжаловать его в суде, то теперь вынуждены сначала обратиться к омбудсмену. Процесс этот, особенно для людей, не очень дружащих с компьютерами, достаточно сложен. Да и тем, кто вполне владеет современными средствами коммуникации придется попотеть, чтобы правильно составить документы. В итоге значительная часть водительской братии, как и в случае с натуральным возмещением, просто не захочет бодаться со страховщиками.
К тому же тут всегда есть риск, что омбудсмены, по неопытности не сильно разбирающиеся в ПДД и страховании, не вынесут отрицательного вердикта, после которого в суд идти будет просто бесполезно. Отказ и страховщика, и омбудсмена наверняка станут для судей подсказкой при вынесении решения.
…И мы еще удивляемся, почему около 2 млн. российских водителей не покупают полисы ОСАГО или пользуются поддельными. Правда, и на них страховщики практически нашли управу: таких нарушителей скоро будут выявлять камеры фиксации, группировка которых в стране уже сегодня насчитывает более 15 000 единиц.