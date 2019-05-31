Почему с 1 июня получить возмещение и по ОСАГО, и по КАСКО станет крайне сложно

Напомним, что институт финансовых омбудсменов появился в России в прошлом году. Сюда за разрешением любых споров с финансовыми организациями может совершенно бесплатно обратится любой гражданин, прежде чем затевать со своими обидчиками судебную тяжбу. И вот с 1 июня финомбудсмены начнут принимать жалобы и на страховые компании. При чем в данном случае не воспользоваться их услугами закон запрещает! И вот этот запрет наводит на очень нехорошие размышления.

При несогласия страхователя с выплатами, он должен написать страховщику претензию. Заявление составляется по форме, утвержденной финансовым омбудсменом и направляется в страховую исключительно в электронном виде. Если ответ компании не устроит гражданина, он обязан обратиться к омбудсмену. И только после этого идти в суд.

До 1 июня водитель, не согласившийся со страховыми выплатами/не выплатами, мог немедленно обратиться в суд и отечественная Фемида в 90% случаев становилась на сторону потребителя. Что, понятное дело, очень не устраивало страховое сообщество. Именно поэтому, кстати говоря, оно протолкнуло через все инстанции закон, предусматривающий приоритет натурального возмещения над денежным по ОСАГО.