Как вернуть деньги за полис ОСАГО

Согласно действующему законодательству, преждевременно расторгнуть договор ОСАГО можно только в трех случаях. Первый — у автомобиля изменился собственник — скажем, машина была перепродана другому лицу. Второй — транспортное средство сильно пострадало в ДТП и не подлежит восстановлению или же его утилизировали. И третий — смерть владельца или страхователя.
Впрочем, есть еще одна ситуация, при которой страховщик обязан вернуть клиенту деньги — речь идет о банкротстве компании. Правда, как показывает практика, при таких раскладах добиться законного возмещения средств практически невозможно. К слову, портал «АвтоВзгляд» недавно писал о том, что делать, если фирма ликвидировалась — ознакомиться с материалом можно здесь.