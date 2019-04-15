Как вернуть деньги за полис ОСАГО

Для расторжения соглашения требуется пакет документов, в который входят оригинал полиса ОСАГО и квитанция об оплате (если осталась), копия паспорта страхователя или наследника, копия договора купли-продажи или справки-счета, акт утилизации (если авто отправили на переработку), а также копия свидетельства о смерти и о вступлении в наследство. Кроме того, страховщики могут запросить копию ПТС с отметкой о новом собственнике и копию сберкнижки с реквизитами банка. Этот момент лучше уточнить в своей страховой.

Деньги перечисляются на расчетный счет собственника, страхователя или наследника в течение 14 календарных дней с момента написания заявления. Две недели уже давно прошло, а денег все нет? Придется нанести повторный визит в страховую компанию — и лучше сразу руководителю. Ну а если беседы с начальством ни к чему не приводят, то обращайтесь в РСА, ФССН и суд. Желательно заручиться поддержкой хорошего юриста.

Добавим, что при досрочном расторжении договора ОСАГО страховые компании всегда удерживают 23% от стоимость полиса. Из них 20% — это те деньги, которые компенсирую страховщику расходы на ведение дел (бланки, оборудование, зарплата сотрудникам), а 3% — средства, отчисляемые в РСА для формирования резервов компенсационных выплат.