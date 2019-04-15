Как вернуть деньги за полис ОСАГО

Фото: Московский Комсомолец
В жизни случается всякое: порой и надобность в договоре ОСАГО, действие которого заканчивается лишь через несколько месяцев, внезапно отпадает. Кто может рассчитывать на возврат средств при досрочном расторжении соглашения, и — главное — какова процедура перечисления денег, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Согласно действующему законодательству, преждевременно расторгнуть договор ОСАГО можно только в трех случаях. Первый — у автомобиля изменился собственник — скажем, машина была перепродана другому лицу. Второй — транспортное средство сильно пострадало в ДТП и не подлежит восстановлению или же его утилизировали. И третий — смерть владельца или страхователя.

Впрочем, есть еще одна ситуация, при которой страховщик обязан вернуть клиенту деньги — речь идет о банкротстве компании. Правда, как показывает практика, при таких раскладах добиться законного возмещения средств практически невозможно. К слову, портал «АвтоВзгляд» недавно писал о том, что делать, если фирма ликвидировалась — ознакомиться с материалом можно здесь.

Согласно ст.10 закона «Об ОСАГО», при досрочном прекращении договора страховщик возвращает автовладельцу часть премии в размере доли, предназначенной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистекший срок действия договора или неистекший срок сезонного использования транспорта. Отчет этого самого неистекшего срока начинается со дня, следующего за датой подачи заявления, но есть нюансы.

Так, если вы перепродали автомобиль, то имеет смысл обратиться в страховую компанию с заявлением как можно раньше, ведь на счету буквально каждый день. Вернуть деньги за те месяцы, что машина была уже не у вас, размахивая перед лицом менеджера договором купли-продажи, не получится. А вот в случае смерти прежнего владельца спешить не нужно — датой досрочного прекращения автоматически считается день произошедшего.

Для расторжения соглашения требуется пакет документов, в который входят оригинал полиса ОСАГО и квитанция об оплате (если осталась), копия паспорта страхователя или наследника, копия договора купли-продажи или справки-счета, акт утилизации (если авто отправили на переработку), а также копия свидетельства о смерти и о вступлении в наследство. Кроме того, страховщики могут запросить копию ПТС с отметкой о новом собственнике и копию сберкнижки с реквизитами банка. Этот момент лучше уточнить в своей страховой.

Деньги перечисляются на расчетный счет собственника, страхователя или наследника в течение 14 календарных дней с момента написания заявления. Две недели уже давно прошло, а денег все нет? Придется нанести повторный визит в страховую компанию — и лучше сразу руководителю. Ну а если беседы с начальством ни к чему не приводят, то обращайтесь в РСА, ФССН и суд. Желательно заручиться поддержкой хорошего юриста.

Добавим, что при досрочном расторжении договора ОСАГО страховые компании всегда удерживают 23% от стоимость полиса. Из них 20% — это те деньги, которые компенсирую страховщику расходы на ведение дел (бланки, оборудование, зарплата сотрудникам), а 3% — средства, отчисляемые в РСА для формирования резервов компенсационных выплат.

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15 апреля 2019
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