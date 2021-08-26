Как отсутствие диагностической карты скажется на стоимости полиса ОСАГО

По данным РСА, сегодня по российским дорогам ездит порядка 2—3 млн. автомобилей без полиса ОСАГО. Чтобы решить эту проблему, предлагалось и увеличить штрафы за эксплуатацию машины без «автогражданки», и начать отслеживать безответственных водителей по камерам автоматической фотофиксации. Но ни та, ни другая инициатива пока не реализовалась. Власти пошли другим путем — повысили доступность ОСАГО, «отвязав» его от техосмотра.

Нет, сама процедура техосмотра по-прежнему является обязательной. Другое дело, что теперь водитель не обязан предъявлять диагностическую карту страховщику при оформлении полиса. Иными словами, отныне приобрести «автогражданку» могут все — даже те, кто не считает нужным проходить проверку вовсе. Что ж, может, это и поспособствует снижению числа автомобилистов без ОСАГО — время покажет.

Что же касается стоимости полиса, то на ней наличие или отсутствие диагностической карты никак не скажется. Как объяснили в РСА, это не может стать тарифным фактором ввиду того, что техосмотр пока еще является обязательным. К слову, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» обсуждал отмену сей бессмысленной процедуры в одном из выпусков редакционного подкаста. Послушать его можно здесь.