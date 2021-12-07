Автовладельцев могут заставить проходить обязательный техосмотр после любого ДТП

«Союз операторов технического осмотра» изготовил и отправил в Думу свои поправки в закон «О техосмотре». Напомним, что депутаты уже поддержали в первом чтении предложение освободить от необходимости проходить государственное ТО легковушки и мотоциклы частников, не используемые в коммерческих целях.

Для машин, работающих в такси или принадлежащих юрлицам, необходимость регулярного техосмотра сохраняется. Как и для всех типов грузовиков и автобусов. Техосмотр для автомобилей физлиц предусмотрен лишь в двух случаях: при перепродаже авто возрастом старше четырех лет и когда произошло изменение конструкции авто.

«Отмена техосмотра» случится уже в начале следующего года. Ранее, до появления этих поправок, ожидалось, что с 1 марта 2022 года за езду без диагностической карты, полученной после успешного прохождения техосмотра автомобилем, его владельца ждал бы штраф в размере 2000 рублей. Причем оформлять такие взыскания должны были с помощью камер автоматической фиксации ГИБДД.

Разумеется, операторы техосмотра, рассчитывавшие на обильные барыши с 1 марта, изрядно расстроились из-за перспективы потерять десятки миллионов клиентов.