Автовладельцев могут заставить проходить обязательный техосмотр после любого ДТП

«Союз операторов технического осмотра» изготовил и отправил в Думу свои поправки в закон «О техосмотре». Напомним, что депутаты уже поддержали в первом чтении предложение освободить от необходимости проходить государственное ТО легковушки и мотоциклы частников, не используемые в коммерческих целях.
Для машин, работающих в такси или принадлежащих юрлицам, необходимость регулярного техосмотра сохраняется. Как и для всех типов грузовиков и автобусов. Техосмотр для автомобилей физлиц предусмотрен лишь в двух случаях: при перепродаже авто возрастом старше четырех лет и когда произошло изменение конструкции авто.
«Отмена техосмотра» случится уже в начале следующего года. Ранее, до появления этих поправок, ожидалось, что с 1 марта 2022 года за езду без диагностической карты, полученной после успешного прохождения техосмотра автомобилем, его владельца ждал бы штраф в размере 2000 рублей. Причем оформлять такие взыскания должны были с помощью камер автоматической фиксации ГИБДД.
Разумеется, операторы техосмотра, рассчитывавшие на обильные барыши с 1 марта, изрядно расстроились из-за перспективы потерять десятки миллионов клиентов.
И теперь пытаются вернуть себе хотя бы кусочек неумолимо уплывающего из рук «пирога». Для этого они предложили депутатам пополнить список причин для проведения ТО. Операторы хотят, чтобы к ним приезжали еще и машины, побывавшие в ДТП. Известно, что в России ежегодно происходят миллионы аварий, как с пострадавшими людьми (отмечаются в официальной статистике ГИБДД), так и без погибших и раненных. По логике лоббистов, нужно обязательно проверять качество ремонта после аварии.
Характерно, что до сих пор, пока не зашла речь об отмене ТО, эта проблема дельцов от техосмотра не волновала совсем. Оно и понятно: никакой статистики, которая хотя бы намекала на повышенное количество ДТП среди отремонтированных авто, не существует в природе.
Если коротко: эта проблема — не более чем измышление лоббистов бизнеса, пытающегося по-максимуму залезть в карманы миллионов водителей. Ведь если предлагаемая идея найдет свое воплощение в законе, ездить на обязательное ТО придется после любой самой мелкой аварии. Даже той, в которой пострадало лишь лакокрасочное покрытие или просто треснул бампер.