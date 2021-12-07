Как страховщики из «вагончиков» умудряются продавать ОСАГО ниже стоимости

Поход в офис страховой компании или общение с агентом с каждым годом становится только дороже: тарифы растут, а минимальная авария — царапина на бампере — нивелирует накопленную годами скидку. Умножаем эти тенденции на вечное российское стремление сэкономить и получаем благодарнейшую почву для различного рода махинаций.

Доски объявлений и ржавые вагончики у МРЭО пестрят заголовками о продаже страхового полиса в 3—4−5 раз дешевле установленной законом цены. Как может страховой полис стоить 1800 рублей, если базовый тариф для граждан — 2471 рубль, а коэффициент города Москва — 2? В чем же подвох?

Схем обмана и продажи «липы» — а такие полисы всегда оказываются грубой подделкой — немало: начиная с откровенной фальсификации документа и до самых «элегантных» методов отбора дензнаков у населения. Начнем, пожалуй, с простого — с «классики».

Итак, львиная доля полисов ОСАГО сегодня — электронные. Визуально это просто лист белой бумаги формата А4, на котором распечатан черно-белый документ. Подделать такой проще некуда: рисуется табличка в «экселе», куда добавляет заранее отсканированный логотип страховой компании, а после нужно только найти «покупателя» и забить его данные.