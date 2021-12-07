Как страховщики из «вагончиков» умудряются продавать ОСАГО ниже стоимости

Фото mkset.ru
Страхование гражданской ответственности — ОСАГО — в России обязательно для всех автомобилей, однако стоимость полиса уже давно стала серьезным обременением для многих автовладельцев. Как следствие, тут же возник черный рынок, предлагающий документ на куда более привлекательных условиях. Чем обернется такая покупка, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Поход в офис страховой компании или общение с агентом с каждым годом становится только дороже: тарифы растут, а минимальная авария — царапина на бампере — нивелирует накопленную годами скидку. Умножаем эти тенденции на вечное российское стремление сэкономить и получаем благодарнейшую почву для различного рода махинаций.

Доски объявлений и ржавые вагончики у МРЭО пестрят заголовками о продаже страхового полиса в 3—4−5 раз дешевле установленной законом цены. Как может страховой полис стоить 1800 рублей, если базовый тариф для граждан — 2471 рубль, а коэффициент города Москва — 2? В чем же подвох?

Схем обмана и продажи «липы» — а такие полисы всегда оказываются грубой подделкой — немало: начиная с откровенной фальсификации документа и до самых «элегантных» методов отбора дензнаков у населения. Начнем, пожалуй, с простого — с «классики».

Итак, львиная доля полисов ОСАГО сегодня — электронные. Визуально это просто лист белой бумаги формата А4, на котором распечатан черно-белый документ. Подделать такой проще некуда: рисуется табличка в «экселе», куда добавляет заранее отсканированный логотип страховой компании, а после нужно только найти «покупателя» и забить его данные.

Фото razborka.org

Естественно, такой полис не дает никакой страховки, но запросто сработает в случае общения с сотрудниками ГИБДД, которым лень проверять базу. В случае же ДТП, пострадавший сможет лишь обратиться в суд: история с BMW X5, разбившим десяток машин на МКАД во время погони — яркое тому подтверждение. Но ведь можно проверить, скажете? Конечно, можно! Вам даже покажут страничку сайта, куда введут номер и «база» увидит полис. Впрочем, эта база «подтвердит» все что угодно, ведь никакого отношения к РСА она не имеет.

Второй вариант — для особо недоверчивых. Полис распечатают уже на бланке организации, на котором стоит синяя печать. Визуально — все очень красиво и подделкой являться не может, ведь документ номерной, бланк строгой отчетности. Однако же перед нами очередная «липа».

В трех случаях из четырех, это старый бланк, уже «списанной в архив» серии, которые агенты по какой-то причине не сдали или выкрали из страховой компании. Это не сложно, ведь в момент перехода на новую «серию» такие бланки лежат в офисе горами. Кто знает — тот возможность найдет. Не стоит исключать и человеческий фактор: по бумагам уничтожили все старые полисы, а на деле — ни одного.

Фото somanyhorses.ru

Третий способ — оформление короткого, так называемого для постановки на учет полиса. Он реальный и настоящий, но будет действовать всего 20 дней. В шапке, конечно, будет указан целый год, но фактически — только две декады. Зато для постановки на учет подойдет. Продлевать его ведь никто и не собирался, правильно?

Напоследок — настоящая магия. А точнее — транспортное средство категории F, то есть дорожно-строительная или сельскохозяйственная техника. Фокус в том, что у нее минимальная базовая ставка — всего 625 рублей. Так же стоит помнить, что коэффициент Москвы — 2, а, например, Чукотки — всего 0,6.

Понимаете, откуда ноги растут? Полис будет на год, «пройдет» инспектора, но в случае ДТП не поможет. А объяснение будет крайне простое — ну ошиблись, тот самый человеческий фактор. Только объяснять эту «незадачу» придется в суде.

автоправо, суд, ОСАГО, полис страхования, возмещение ущерба, обман, мошенничество
7 декабря 2021
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