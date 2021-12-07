Как страховщики из «вагончиков» умудряются продавать ОСАГО ниже стоимости

Поход в офис страховой компании или общение с агентом с каждым годом становится только дороже: тарифы растут, а минимальная авария — царапина на бампере — нивелирует накопленную годами скидку. Умножаем эти тенденции на вечное российское стремление сэкономить и получаем благодарнейшую почву для различного рода махинаций.
Доски объявлений и ржавые вагончики у МРЭО пестрят заголовками о продаже страхового полиса в 3—4−5 раз дешевле установленной законом цены. Как может страховой полис стоить 1800 рублей, если базовый тариф для граждан — 2471 рубль, а коэффициент города Москва — 2? В чем же подвох?
Схем обмана и продажи «липы» — а такие полисы всегда оказываются грубой подделкой — немало: начиная с откровенной фальсификации документа и до самых «элегантных» методов отбора дензнаков у населения. Начнем, пожалуй, с простого — с «классики».
Итак, львиная доля полисов ОСАГО сегодня — электронные. Визуально это просто лист белой бумаги формата А4, на котором распечатан черно-белый документ. Подделать такой проще некуда: рисуется табличка в «экселе», куда добавляет заранее отсканированный логотип страховой компании, а после нужно только найти «покупателя» и забить его данные.
Естественно, такой полис не дает никакой страховки, но запросто сработает в случае общения с сотрудниками ГИБДД, которым лень проверять базу. В случае же ДТП, пострадавший сможет лишь обратиться в суд: история с BMW X5, разбившим десяток машин на МКАД во время погони — яркое тому подтверждение. Но ведь можно проверить, скажете? Конечно, можно! Вам даже покажут страничку сайта, куда введут номер и «база» увидит полис. Впрочем, эта база «подтвердит» все что угодно, ведь никакого отношения к РСА она не имеет.
Второй вариант — для особо недоверчивых. Полис распечатают уже на бланке организации, на котором стоит синяя печать. Визуально — все очень красиво и подделкой являться не может, ведь документ номерной, бланк строгой отчетности. Однако же перед нами очередная «липа».
В трех случаях из четырех, это старый бланк, уже «списанной в архив» серии, которые агенты по какой-то причине не сдали или выкрали из страховой компании. Это не сложно, ведь в момент перехода на новую «серию» такие бланки лежат в офисе горами. Кто знает — тот возможность найдет. Не стоит исключать и человеческий фактор: по бумагам уничтожили все старые полисы, а на деле — ни одного.
Третий способ — оформление короткого, так называемого для постановки на учет полиса. Он реальный и настоящий, но будет действовать всего 20 дней. В шапке, конечно, будет указан целый год, но фактически — только две декады. Зато для постановки на учет подойдет. Продлевать его ведь никто и не собирался, правильно?
Напоследок — настоящая магия. А точнее — транспортное средство категории F, то есть дорожно-строительная или сельскохозяйственная техника. Фокус в том, что у нее минимальная базовая ставка — всего 625 рублей. Так же стоит помнить, что коэффициент Москвы — 2, а, например, Чукотки — всего 0,6.
Понимаете, откуда ноги растут? Полис будет на год, «пройдет» инспектора, но в случае ДТП не поможет. А объяснение будет крайне простое — ну ошиблись, тот самый человеческий фактор. Только объяснять эту «незадачу» придется в суде.