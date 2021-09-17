Почему опасно передавать VIN-код подержанного авто покупателю

Широкое распространение Интернета облегчило жизнь не только рядовым пользователям, но и мошенникам, у которых появилась масса новых возможностей нечестной наживы. Все знают о том, что в целях безопасности в Сети ни в коем случае нельзя публиковать свои персональные данные, даже по автомобилю. Но что, если машина выставляется на продажу? В таком-то случае можно поделиться сведениями, чтобы не вызвать никаких подозрений?
Не то, что можно, а нужно. Крупные сайты, где публикуются объявления о продаже «бэушек», даже не пропускают предложения без VIN-номера — защита потенциальных покупателей от недоброжелателей. Интересно при этом, что на этих же самых сайтах неавторизованным пользователем идентификационный код виден лишь частично, а это тоже наводит на некоторые мысли. Раз площадки скрывают «вин», значит, передавать его действительно небезопасно? Давайте разбираться.
Сам по себе VIN, скажем так, обезличен — он содержит информацию лишь по транспортному средству: дате и месту его изготовления, модификации и комплектации. Помимо этих сведений, имея на руках идентификационный номер, покупатель может также «пробить» историю ДТП и страховых ремонтов, проверить юридическую чистоту машины. Добраться до персональных данных собственника непросто, хотя и возможно.
Самый очевидный способ — обращение в дилерский центр, где обслуживался автомобиль. По закону сотрудники не имеют права делиться какой-либо информацией о машине с гражданином, не являющимся владельцем (что всегда проверяется по СТС). Однако как порталу «АвтоВзгляд» рассказали в одном из столичных автосалонов, иногда при определенных (читай — денежных) договоренностях этот запрет игнорируется.
Мошеннику достаточно получить один заказ-наряд, акт выполненных работ, счет на оплату — да что угодно. Во всех этих документах всегда указывается информация по собственнику и его представителю (если привозил машину именно он). А это — ФИО, адрес регистрации, контактный телефон, электронная почта. В иных случаях — даже сведения из паспорта и «прав», если клиент, например, оформлял подменный авто.
Но куда страшнее, когда паспортные данные автомобиля, даже не собственника, попадают в руки аферистов, специализирующихся на «производстве» машин-двойников. Они зачастую находят своих жертв именно на просторах Интернета: заимствуют идентификаторы и делают дубликаты документов, «легализуя» таким образом угнанные или незаконно ввезенные в страну авто. А это, как вы понимаете — лишняя нервотрепка для владельца «оригиналов».
Конечно, имея один лишь VIN-номер, сложно провернуть такую схему, но ведь мошенники крайне изобретательны. Они могут попросить у продавца не просто код, а фотографию ПТС, заодно и СТС. Якобы для того, чтобы убедиться в том, что машина действительно предлагается собственником, а не перекупщиком, да и с документами никаких проблем нет (что у продавца на руках оригиналы). Мол, одни аферисты кругом — надо быть начеку.
Конечно, в жизни бывает всякое, но шансы оказаться в подобной ситуации невелики. Не нужно «параноить» при каждом запросе потенциального покупателя, однако не стоит и слишком уж «раскрываться». Хотите получить VIN-номер? Пожалуйста, вот 17 символов. Фотографию ПТС или СТС? Ну уж нет, увидите вживую, когда приедете на осмотр автомобиля. А почувствуете что-то неладное — сразу прекращайте диалог. Новый покупатель обязательно найдется, а вот потерянное время или, еще хуже, сотни тысяч рублей — нет.