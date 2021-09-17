Почему опасно передавать VIN-код подержанного авто покупателю

Широкое распространение Интернета облегчило жизнь не только рядовым пользователям, но и мошенникам, у которых появилась масса новых возможностей нечестной наживы. Все знают о том, что в целях безопасности в Сети ни в коем случае нельзя публиковать свои персональные данные, даже по автомобилю. Но что, если машина выставляется на продажу? В таком-то случае можно поделиться сведениями, чтобы не вызвать никаких подозрений?

Не то, что можно, а нужно. Крупные сайты, где публикуются объявления о продаже «бэушек», даже не пропускают предложения без VIN-номера — защита потенциальных покупателей от недоброжелателей. Интересно при этом, что на этих же самых сайтах неавторизованным пользователем идентификационный код виден лишь частично, а это тоже наводит на некоторые мысли. Раз площадки скрывают «вин», значит, передавать его действительно небезопасно? Давайте разбираться.