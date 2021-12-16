Вандализм, животные, стихия: какие напасти преследуют автовладельцев в разных регионах

Так, по числу обращений из-за повреждений автомобильных стекол лидируют Краснодар и Казань: на них в уходящем году пришлось 4% и 3% соответственно от всех «оконных» компенсаций. Там же наиболее активны вандалы — Краснодар (2,5%) и Казань (2%) входят в первую тройку «бандитских» городов, уступая лишь Самаре (3%). Есть у двух столиц и еще одна общая проблема — частые ДТП из-за неисправностей авто.

Ижевск, как следует из результатов исследования Страхового Дома ВСК, сильно опережает другие российские регионы по количеству автоугонов: в столице Удмуртии в 2021 году было зафиксировано 41% обращений, то есть почти половина. А вот возгораний и взрывов машин происходит больше всего в Самарской, Нижегородской и Свердловской областях — 12%.

Из-за животных автомобили чаще всего страдают в Волгограде (7% всех случаев), в Самаре (5%) и Твери (4,5%). А вот стихийные бедствия досаждают главным образом водителям в Челябинске (10%), Кемерове (8%) и Краснодаре (5%).