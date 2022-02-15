Центробанк запретил страховщикам требовать деньги с виновников ДТП из-за неисправности машины

Банк России на своем официальном сайте опубликовал «Информационное письмо об отдельныхвопросах, связанных с правом регрессного требования страховщика к лицу, причинившему вред в рамках ОСАГО». В нем Центробанк говорит, что ведомству стало известно о задумках страховых компаний использовать в своих целях (для радикального уменьшения своих затрат на выплаты пострадавшим в авариях) «отмену техосмотра» для легковушек в России.

Речь идет о планах страховщиков заставить возмещать ущерб от аварии самого виновника ДТП — в случае, если его машина не прошла ставший необязательным техосмотр, либо имела какую-то неисправность на момент дорожного происшествия. Представители страховщиков неоднократно заявляли о намерениях взять на вооружение эту хитрость после вступления в силу поправок в закон о техосмотре. Последние, как мы помним, сделали необязательным получение диагностических карт легковушками частников.

Подобная позиция страховых компаний привела бы к тому, что автовладельцы были бы вынуждены проходить ТО — как и раньше, до «отмены техосмотра». Просто на всякй случай, чтобы не оказаться крайним в случае нежданного ДТП.