Как страховщики с 1 марта заставят всех автовладельцев проходить техосмотр

Как известно, с 1 марта в России заработает новый порядок проведения техосмотра. Обязательное прохождение ТО отменяется для владельцев легковушек, кроме моментов перепродажи или изменения конструкции авто. Для всех остальных — такси и комтранса — обязательный техосмотр остается в прежнем режиме. Таким образом, порядка 50 млн. автомобилей в стране диагностическую карту получать больше не понадобится. Ура? Ура! Но страховщики придумали следующий фокус.
Допустим, произошло ДТП. И у виновника аварии нет диагностической карты. Хотя и имеется полис ОСАГО. Но поскольку ТО не пройдено, значит причиной аварии может быть некая неисправность, спровоцировавшая дорожное происшествие. Или машина имела повреждения, с которыми по закону эксплуатировать ТС нельзя. А после аварии уже точно и не узнаешь, так это или нет. Поэтому делается вывод: гражданскую ответственность водителей всех машин без диагностической карты, ставших виновниками ДТП, страховщики финансировать не должны, поскольку инцидент мог (гипотетически) быть спровоцирован плохим техническим сосоянием т/с.
Следовательно, после 1 марта, когда обязательное ТО «превратится в тыкву» для владельцев легковушек, для страховых компаний в России настанет золотой век!
Схема такова: после ДТП страховая компания как и раньше выплачивает компенсацию ущерба от аварии пострадавшей стороне. А затем выставляет регрессные требования виновнику инцидента — чтобы тот возместил эти затраты.
Не согласится? Не проблема: дело отправится с суд. Вот и получается, что если автовладелец не захочет оказаться в подобном положении, ему придется волей-неволей регулярно проходить процедуру техосмотра. Несмотря на то, что эту обязанность власти вроде как формально отменили.
Любопытно, что даже Центробанк опубликовал официальное разъяснение по этому поводу. Оно сводится к тому, что такие «регрессные требования» страховщикам ОСАГО можно применять лишь к владельцам транспорта, для которого ТО останется обязательным и после 1 марта. А к владельцам частных легковушек нельзя.
Но все прекрасно знают, что для типичного регионального страховщика Центробанк — нечто непостижимо далекое. А денежки, которые можно стрясти с автомобилиста, предварительно еще и продав ему полис ОСАГО, — вот они, рядышком. Поэтому мы нисколько не удивимся, если после 1 марта станет известно о первых подобных судебных тяжбах, в которых страховые будут «кошмарить» жертв квазизаконного регресса по ущербу ДТП. На фоне подобного информационного шума российским автовладельцам придется всерьез задуматься о прохождении ТО — чтобы хоть как-то обезопасить себя от беспредела страховых компаний.