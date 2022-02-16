Как страховщики с 1 марта заставят всех автовладельцев проходить техосмотр

Как известно, с 1 марта в России заработает новый порядок проведения техосмотра. Обязательное прохождение ТО отменяется для владельцев легковушек, кроме моментов перепродажи или изменения конструкции авто. Для всех остальных — такси и комтранса — обязательный техосмотр остается в прежнем режиме. Таким образом, порядка 50 млн. автомобилей в стране диагностическую карту получать больше не понадобится. Ура? Ура! Но страховщики придумали следующий фокус.

Допустим, произошло ДТП. И у виновника аварии нет диагностической карты. Хотя и имеется полис ОСАГО. Но поскольку ТО не пройдено, значит причиной аварии может быть некая неисправность, спровоцировавшая дорожное происшествие. Или машина имела повреждения, с которыми по закону эксплуатировать ТС нельзя. А после аварии уже точно и не узнаешь, так это или нет. Поэтому делается вывод: гражданскую ответственность водителей всех машин без диагностической карты, ставших виновниками ДТП, страховщики финансировать не должны, поскольку инцидент мог (гипотетически) быть спровоцирован плохим техническим сосоянием т/с.

Следовательно, после 1 марта, когда обязательное ТО «превратится в тыкву» для владельцев легковушек, для страховых компаний в России настанет золотой век!