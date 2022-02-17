Полисы ОСАГО могут стать еще доступнее

В некоторых российских регионах проблема с доступностью полисов ОСАГО стоит очень остро. Например, в Приморском крае, где активно процветает страховое мошенничество, компании, несмотря на возможные штрафы, отказывают клиентам в оформлении «автогражданки» или вовсе уходят с рынка. И чтобы решить эту проблему, на рассмотрение депутатов Госдумы внесли законопроект о так называемом перестраховочном пуле.

Как же это будет работать? Законопроект предусматривает объединение всех действующих членов Российского союза автостраховщиков (РСА) по ряду категорий с повышенной частотностью ДТП (например, те же таксисты), а также разделение между ними обязательств по убыткам, попавшим в перестрахование. Причем доли компаний в пуле будут соразмерны их долям на рынке ОСАГО.

— Я надеюсь, что благодаря введению пулового механизма в скором времени страховщики начнут более охотно заключать высокоубыточные договоры, так как теперь у них появится возможность без ущерба для себя передавать риски в перестрахование. В результате — покупка полисов «автогражданки» станет более доступной, — пояснил «АвтоВзгляду» исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Напомним, раньше для распределения «нежелательных» клиентов страховщики использовали систему «Е-гарант», но у нее был ряд существенных недостатков. Скажем, она не позволяла заключать договоры с юридическими лицами, сильно усложняла процесс страхования целых автопарков и не всегда могла идентифицировать клиента.