Как антироссийские санкции отразятся на ОСАГО

В долгосрочной перспективе рынок стабилизируется, стоимость как самих автомобилей, которые будут реализовываться в России, так и стоимость запасных частей скорректируется. Естественно, что цена и автомобилей, и запчастей существенно возрастет за счет валютных колебаний и, возможно, по причине более сложной логистики.
Однако многие независимые эксперты бьют тревогу уже сейчас и говорят о том, что нужно работать на опережение, чтобы отдельные элементы экономической системы нашей страны, в частности деятельность страховых компаний (ОСАГО, КАСКО), не вошли в стадию глубокого кризиса.
Первое, что предлагают сделать независимые эксперты-техники (специалисты, занимающиеся определением ущерба при ДТП), это незамедлительно отменить Положение ЦБ РФ от 04.03.2021 №755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Данная 'обновленная» методика вступила в силу в сентябре 2021 года.
Ее суть в том, что стоимость норма-часа и стоимость запасных частей определяет сам ЦБ РФ, а функция независимых экспертов сводится только к фиксации списка поврежденных элементов и узлов машины, пострадавшей в ДТП. Однако стоимость запасных частей в справочниках ЦБ и до начала спецоперации на Украине была существенно занижена. В данный же момент цена запчастей кратно выросла и эти справочники одномоментно утратили весь свой смысл.
Сейчас эксперты предлагают проводить оценку ущерба исключительно в «ручном» режиме с использованием «Методических рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки».
Если ЦБ РФ в срочном порядке не примет соответствующие предложения, это приведет к тому, что автовладелец, автомобиль которого существенно пострадает в ДТП, получит от страховой компании только незначительную часть страхового возмещения. Которого, естественно, не хватит на ремонт. В этом случае потерпевшие водители будут заваливать суды исковыми заявлениями с требованием довзыскать оставшуюся сумму, которая требуется для ремонта поврежденного авто, с причинителя вреда.
А если говорить про так называемую натуральную форму возмещения убытка (ремонт на СТОА по направлению ответственного страховщика), то он вообще в обозримом будущем будет невозможен, поскольку у всех автосервисов заключены, как правило, договоры со страховыми компаниями, в которых идет отсылка именно к ценам: указанным в справочниках РФ из единой методики.
Автовладельцы, получив не деньги, а направления на ремонт, воспользоваться своим законным правом и отремонтировать автомобиль на СТОА страховщика по полису ОСАГО не смогут по причине отсутствие запасных частей на складах. Сервис даже не возьмет в работу поврежденный автомобиль по акту приема-передачи, и автовладелец будут, как говорится, ждать новостей.
При этом страховщики могут все это время никому ничего не платить. Такую крайне удобную для них позицию мы уже видели в период локдауна во время пандемии, когда людям выдавали направления на ремонт, но никто этими бумажками не мог воспользоваться.