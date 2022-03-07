Как антироссийские санкции отразятся на ОСАГО

В долгосрочной перспективе рынок стабилизируется, стоимость как самих автомобилей, которые будут реализовываться в России, так и стоимость запасных частей скорректируется. Естественно, что цена и автомобилей, и запчастей существенно возрастет за счет валютных колебаний и, возможно, по причине более сложной логистики.

Однако многие независимые эксперты бьют тревогу уже сейчас и говорят о том, что нужно работать на опережение, чтобы отдельные элементы экономической системы нашей страны, в частности деятельность страховых компаний (ОСАГО, КАСКО), не вошли в стадию глубокого кризиса.

Первое, что предлагают сделать независимые эксперты-техники (специалисты, занимающиеся определением ущерба при ДТП), это незамедлительно отменить Положение ЦБ РФ от 04.03.2021 №755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Данная 'обновленная» методика вступила в силу в сентябре 2021 года.

Ее суть в том, что стоимость норма-часа и стоимость запасных частей определяет сам ЦБ РФ, а функция независимых экспертов сводится только к фиксации списка поврежденных элементов и узлов машины, пострадавшей в ДТП. Однако стоимость запасных частей в справочниках ЦБ и до начала спецоперации на Украине была существенно занижена. В данный же момент цена запчастей кратно выросла и эти справочники одномоментно утратили весь свой смысл.