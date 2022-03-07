Как антироссийские санкции отразятся на ОСАГО

Фото avtovzglyad.ru
Практически сразу после начала спецоперации на Украине многие автомобильные бренды, среди которых Mercedes-Benz, Audi, BMW, Ford, Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mazda, Honda, объявили о приостановке отгрузки своих новых автомобилей, а центральные склады нескольких автомобильных марок перестали отпускать запасные части. Временно приостановили сборку расположенные на территории РФ заводы Hyundai, Stellantis и Renault. Важно отметить, что все вышеперечисленные игроки рынка заявили о временной приостановке своего бизнеса у нас и только Volvo заявила об окончательном уходе из России.
Алексей Шичавин, генеральный директор независимого экспертно-аналитического центра «СК-ОЦЕНКА»

В долгосрочной перспективе рынок стабилизируется, стоимость как самих автомобилей, которые будут реализовываться в России, так и стоимость запасных частей скорректируется. Естественно, что цена и автомобилей, и запчастей существенно возрастет за счет валютных колебаний и, возможно, по причине более сложной логистики.

Однако многие независимые эксперты бьют тревогу уже сейчас и говорят о том, что нужно работать на опережение, чтобы отдельные элементы экономической системы нашей страны, в частности деятельность страховых компаний (ОСАГО, КАСКО), не вошли в стадию глубокого кризиса.

Первое, что предлагают сделать независимые эксперты-техники (специалисты, занимающиеся определением ущерба при ДТП), это незамедлительно отменить Положение ЦБ РФ от 04.03.2021 №755-П «О единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства. Данная 'обновленная» методика вступила в силу в сентябре 2021 года.

Ее суть в том, что стоимость норма-часа и стоимость запасных частей определяет сам ЦБ РФ, а функция независимых экспертов сводится только к фиксации списка поврежденных элементов и узлов машины, пострадавшей в ДТП. Однако стоимость запасных частей в справочниках ЦБ и до начала спецоперации на Украине была существенно занижена. В данный же момент цена запчастей кратно выросла и эти справочники одномоментно утратили весь свой смысл.

Фото globallookpress.com

Сейчас эксперты предлагают проводить оценку ущерба исключительно в «ручном» режиме с использованием «Методических рекомендации по проведению судебных автотехнических экспертиз и исследований колесных транспортных средств в целях определения размера ущерба, стоимости восстановительного ремонта и оценки».

Если ЦБ РФ в срочном порядке не примет соответствующие предложения, это приведет к тому, что автовладелец, автомобиль которого существенно пострадает в ДТП, получит от страховой компании только незначительную часть страхового возмещения. Которого, естественно, не хватит на ремонт. В этом случае потерпевшие водители будут заваливать суды исковыми заявлениями с требованием довзыскать оставшуюся сумму, которая требуется для ремонта поврежденного авто, с причинителя вреда.

А если говорить про так называемую натуральную форму возмещения убытка (ремонт на СТОА по направлению ответственного страховщика), то он вообще в обозримом будущем будет невозможен, поскольку у всех автосервисов заключены, как правило, договоры со страховыми компаниями, в которых идет отсылка именно к ценам: указанным в справочниках РФ из единой методики.

Автовладельцы, получив не деньги, а направления на ремонт, воспользоваться своим законным правом и отремонтировать автомобиль на СТОА страховщика по полису ОСАГО не смогут по причине отсутствие запасных частей на складах. Сервис даже не возьмет в работу поврежденный автомобиль по акту приема-передачи, и автовладелец будут, как говорится, ждать новостей.

При этом страховщики могут все это время никому ничего не платить. Такую крайне удобную для них позицию мы уже видели в период локдауна во время пандемии, когда людям выдавали направления на ремонт, но никто этими бумажками не мог воспользоваться.

автоправо, ОСАГО, полис страхования, возмещение ущерба, кризис, авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, украина, санкции
7 марта 2022
99