Страховщики рассказали о бесполезности ОСАГО для российских водителей

— Страхование — это очень хороший и правильный инструмент защиты, тем более что в ходе индивидуализации страховщики научились рассчитывать справедливый тариф. Да, стоимость автомобилей увеличилась и, вероятно, заменить старую машину на новую для граждан будет все сложнее, но страхование ОСАГО призвано защищать автомобили россиян и является гарантом того, что в случае аварии «железный друг» будет восстановлен и замену ему искать не придется, — отметил вице-президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В РСА подчеркнули, что страховщики делают все возможное для того, чтобы «удержать стабильную ситуацию» на рынке ОСАГО. В этом им должен помочь и подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным законопроект, позволяющий Центробанку временно менять тарифы на «автогражданку» чаще раза в год. Благодаря ему страховщики надеятся быстрее адаптироваться: корректировать цены и выплаты.

Однако проблема в том, что расценки на сервисные услуги и запчасти «адаптируются» под новые условия куда оперативнее. Тех компенсаций, что страховщики предлагают пострадавшей в ДТП стороне, и раньше-то зачастую не хватало на добросовестный ремонт — что уж говорить о нынешней ситуации. Да даже если клиент согласен на «хоть какое» восстановление, он может столкнуться с отсутствием нужных деталей, и авто «зависнет» на подъемнике на долгие недели, а то и месяцы.

Подводя итог, отметим, что иметь полис ОСАГО необходимо, но не стоит возлагать на него большие надежды. Лучшей защитой автомобиля в сложившейся ситуации станет минимизация поездок, максимальная осторожность и своевременное обслуживание.