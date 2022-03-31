Страховщики рассказали о новых необычных способах «развода» по ОСАГО

Самой популярной схемой мошенничества по ОСАГО остаются подставные аварии. Так, например, в феврале правоохранители задержали в Приморье целую семью, зарабатывавшую на жизнь таким образом. Ущерб, нанесенный аферистами, оценили аж в 7 млн рублей.

Но есть и куда более изощренные способы «развода». Скажем, в январе в Кургане состоялся суд над двумя предпринимателями, предлагавшими услуги по взысканию выплат со страховщиков после ДТП от имени пострадавших. Они заключали с клиентами договор, брали доверенность — на предоставление интересов и получение денег. Компенсации аферисты действительно «выбивали», вот только оставляли их себе — полностью или частично. Всего они присвоили 1,3 млн рублей.

А в Волгограде мошенники наживались на страховщиках, подставив 74-летнего пенсионера. Они использовали его персональные данные для заключения «липовых» электронных полисов, и с 2020-го года мужчина получает пачками повестки в суды от страховых компаний из разных регионов: все требуют компенсации расходов.

Чтобы защитить себя от аферистов, рекомендуется соблюдать максимальную осторожность: не заключать никаких подозрительных договоров, не раскрывать лишний раз персональные данные. Хорошо бы и оборудовать автомобиль видеорегистратором — с ним намного проще расследовать ДТП. А правоохранители, в свою очередь, планируют усилить видеонаблюдение на аварийных перекрестках, чтобы минимизировать подставные происшествия.