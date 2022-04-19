Автовладельцев из Украины, ДНР и ЛНР освободят от ОСАГО

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в случае принятия положительного решения, норма распространится только на тех граждан, что пересекают на личных автомобилях российскую границу со стороны Украины, ДНР и ЛНР. Их пропустят без предварительного оформления «автогражданки». Правда, приобрести полис ОСАГО беженцам все же придется — до истечения льготного периода.

Текущая редакция законопроекта предполагает льготный период в 10 календарных дней, отсчет которых начинается с момента пересечения границы. Однако автор документа — первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») — надеется, что ко второму чтению срок удастся увеличить до трех месяцев.

Напомним, что сегодня штраф за эксплуатацию автомобиля, незастрахованного по ОСАГО, составляет 800 рублей (ч.2 ст.12.37 КоАП РФ). Эта санкция не распространяется лишь на тех, кто только-только приобрел новую машину — им на оформление «автогражданки» дается 10 календарных дней.