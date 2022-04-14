Естественный отбор: спецоперация на Украине поставит крест на многих логистических компаниях

Понятно, что государству сейчас не до частного бизнеса, у властей на повестке куда более срочные вопросы. Но ведь поддержать транспортно-логистическую отрасль крайне важно еще и потому, что на ней, по сути, «завязаны» и многие другие. Скажем, если поднимается себестоимость поездки (а она уже поднялась, по некоторым данным, на 12—15%), то растут и цены на товары в магазинах — это кажется логичным. Хотя сами перевозчики утверждают, что это не совсем так, и серьезных причин для волнения нет.

— Логистика может дорожать вследствие повышения цен на бензин, увеличения ставок в системе «Платон», повышения арендных ставок на складскую недвижимость и так далее. Но многие компании повышают цены, пытаясь создать «подушку безопасности» — так сказать, от страха перед реальностью. Мы же удерживаем прайсы, даже запустили акцию «новое качество по старой цене». И, по моему мнению, рынок и конкуренция все отрегулируют, — отметил генеральный директор ТК «Байкал-Сервис» Владимир Толкачев.

Что же касается прогнозов, то их не строит никто — ситуация слишком непредсказуема. Единственное, в чем уверены представители отрасли, так это в росте себестоимости перевозок на 30—32% по итогам года. В остальном — многое будет зависеть от властей: как они поддержат сферу, как быстро «погасят» украинский конфликт.

Как бы то ни было, а этот удар выдержат не все. Те, кто не сможет адаптироваться под новую реальность, прокладывая иные пути и находя свежие решения, с рынком, вероятно, простятся. Впрочем, так бывает в любой кризис. Естественный отбор…