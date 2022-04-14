Естественный отбор: спецоперация на Украине поставит крест на многих логистических компаниях

И хотя ситуацию на рынке транспортно-логистических услуг последних до начала военной спецоперации месяцев нельзя было назвать стабильной (отголоски пандемии), перевозчики в целом чувствовали себя уверенно. Многие закрыли 2021 год с результатом 2020-го, кто-то даже вырос. Предполагалось, что дела и дальше будут идти в гору, но украинский конфликт вдруг вышел на новый виток, что повлекло за собой несколько пакетов жестких санкций.
Разгоревшийся кризис преподнес транспортным компаниям две большие проблемы, где первая — взаимодействие с клиентами. Заказчики из проамериканских стран были вынуждены поставить на паузу свой бизнес в России, вследствие чего объем перевозок ощутимо снизился. Например, генеральный директор службы курьерской доставки nePochta Александр Плеханов рассказал порталу «АвтоВзгляд», что их компания потеряла аж 90% клиентов.
Но трудности возникают даже с теми, кто работу в России продолжает. Задержавшиеся у нас клиенты транспортников действуют крайне осторожно, перестраиваются на предоплатную схему работы с перевозчиками, говорит генеральный директор ТК «Байкал-Сервис» Владимир Толкачев. И из-за того, что средства не всегда перечисляются в срок, иные заказы срываются. Что для логистических компаний с их четкими графиками и продуманными цепочками — всегда маленькая катастрофа.
Вторая же проблема, возникшая вследствие введения санкций — перемещения. Ведущие морские перевозчики приостановили работу на российском направлении, воздушное пространство закрылось, наземное — сильно ограничилось. Напомним, что с 16 апреля российским и белорусским логистическим компаниям вообще запрещено передвигаться по территории Евросоюза — разве что для транспортировки товаров из группы исключений.
— Там, где можно использовать наземный транспорт, грузы едут по земле. Если это невозможно, мы организуем доставку через третьи страны, которые не закрыли авиасообщение с Россией. Либо же используем мультимодальную доставку: когда часть пути груз едет на одном виде транспорта, а часть — на другом, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании СДЭК.
Естественно, на выручке транспортных компаний все эти сложности сказались не лучшим образом. Доходы сократились пропорционально количеству потерянных клиентов. Хотя, например, тот же СДЭК в течение первых недель после начала спецоперации наблюдал потребительский ажиотаж. Когда клиенты пытались скупить по старым ценам все, что можно и нельзя, перевозки выросли на 60%. Но к середине марта ожидаемо пошли на спад.
Главная задача, которую сегодня ставят перед собой транспортные компании — выжить. А для этого нужно сокращать расходы — в частности, экономить на содержании автопарка. Каким образом? Скажем, nePochta планирует наладить поставки запчастей через дружественные страны — Турцию, Казахстан, Китай. СДЭК — использовать контрактную логистику, а «Байкал-Сервис» — отложить обновление автопарка как минимум до 2023 года.
В сложившейся ситуации как никогда важна поддержка государства. И транспортные компании — а именно ПЭК, GLT, «Альтика М», СПАК, а также Dentro — за ней обратились. Попросили предоставить субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, отменить транспортный налог, ограничить действие системы весогабаритного контроля и много чего еще. Но пока власти сделали только одно — увеличили лимит беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа с 200 до 1000 евро.
Понятно, что государству сейчас не до частного бизнеса, у властей на повестке куда более срочные вопросы. Но ведь поддержать транспортно-логистическую отрасль крайне важно еще и потому, что на ней, по сути, «завязаны» и многие другие. Скажем, если поднимается себестоимость поездки (а она уже поднялась, по некоторым данным, на 12—15%), то растут и цены на товары в магазинах — это кажется логичным. Хотя сами перевозчики утверждают, что это не совсем так, и серьезных причин для волнения нет.
— Логистика может дорожать вследствие повышения цен на бензин, увеличения ставок в системе «Платон», повышения арендных ставок на складскую недвижимость и так далее. Но многие компании повышают цены, пытаясь создать «подушку безопасности» — так сказать, от страха перед реальностью. Мы же удерживаем прайсы, даже запустили акцию «новое качество по старой цене». И, по моему мнению, рынок и конкуренция все отрегулируют, — отметил генеральный директор ТК «Байкал-Сервис» Владимир Толкачев.
Что же касается прогнозов, то их не строит никто — ситуация слишком непредсказуема. Единственное, в чем уверены представители отрасли, так это в росте себестоимости перевозок на 30—32% по итогам года. В остальном — многое будет зависеть от властей: как они поддержат сферу, как быстро «погасят» украинский конфликт.
Как бы то ни было, а этот удар выдержат не все. Те, кто не сможет адаптироваться под новую реальность, прокладывая иные пути и находя свежие решения, с рынком, вероятно, простятся. Впрочем, так бывает в любой кризис. Естественный отбор…