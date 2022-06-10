Депутаты предложили страховать машины по ОСАГО почти на любой срок

Парламентарии предлагают внести изменение в пункт первый статьи 10 закона. В ее нынешней редакции она гласит, что срок действия полиса ОСАГО составляет один год. Депутаты хотят заменить в ней слова «один год» на «от одного месяца до одного года». Сейчас автомобилист имеет возможность заключить договор ОСАГО, помимо годичного, на 20 дней для перегона машины в другой регион. Либо договор, в котором прописан трехмесячный период использования авто — в случае, например, когда хозяин использует машину только для поездок летом на дачу. Стоимость и «двадцатидневного», и «трехмесячного» полиса в разы выше, чем у годичного — если пересчитать пропорционально.

Предлагаемая законопроектом возможность для водителя выбрать удобный именно ему период действия полиас ОСАГО даст серьезную экономию на обязательной автостраховке. На практике же, приобрести сейчас любой из перечисленных видов полисов (отличных от годового) практически невозможно. Как кстати, и в случае с полисами на мотоцикл или, скажем, на машину такси. Они для страховых компаний убыточны.