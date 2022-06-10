Депутаты предложили страховать машины по ОСАГО почти на любой срок

Парламентарии предлагают внести изменение в пункт первый статьи 10 закона. В ее нынешней редакции она гласит, что срок действия полиса ОСАГО составляет один год. Депутаты хотят заменить в ней слова «один год» на «от одного месяца до одного года». Сейчас автомобилист имеет возможность заключить договор ОСАГО, помимо годичного, на 20 дней для перегона машины в другой регион. Либо договор, в котором прописан трехмесячный период использования авто — в случае, например, когда хозяин использует машину только для поездок летом на дачу. Стоимость и «двадцатидневного», и «трехмесячного» полиса в разы выше, чем у годичного — если пересчитать пропорционально.
Предлагаемая законопроектом возможность для водителя выбрать удобный именно ему период действия полиас ОСАГО даст серьезную экономию на обязательной автостраховке. На практике же, приобрести сейчас любой из перечисленных видов полисов (отличных от годового) практически невозможно. Как кстати, и в случае с полисами на мотоцикл или, скажем, на машину такси. Они для страховых компаний убыточны.
Поэтому при попытке гражданина приобрести у агента или в онлайн-режиме такую страховку, в большинстве случаев «зависает» электронная система практически у всех компаний. О повсеместной и массовой практике этого тихого саботажа, позволяющего страховщикам под благовидным предлогом отсеивать невыгодных клиентов, известно давно и всем, включая топ-менеджмент Центробанка, считающегося регулятором страховой отрасли в России. Однако реальных мер к полному искоренению жульнической «бизнес-практики» практически не принимается. По загадочным причинам. Не исключено, что даже в случае принятия поправки, ее действие будет точно также саботировано «страховым сообществом».
— В случае, если страховые компании на практике не будут предоставлять автовладельцам свободной возможности купить полис ОСАГО на срок менее года, это будет прямым нарушением федерального закона. С такими проявлениям мы будем жестко бороться и пресекать, — заявил порталу «АвтоВзгляд» один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы ЛДПР Ярослав Нилов.
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