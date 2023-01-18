ОСАГО могут временно отменить

На днях Российский союз автостраховщиков объявил о том, что в России практически перестали ремонтировать автомобили по полисам ОСАГО. Все из-за того, что сумма компенсаций просто не успевает за ростом цен на запчасти. Да и сами запчасти становятся дефицитом. Тем более, что зимой традиционно возрастает число ДТП. В результате возникают идеи по спасению умирающего института обязательного автострахования в виде, например, использования б/у деталей или повышения тарифов. Что влечет за собой огромное количество трудноразрешимых юридических проблем. Так что сейчас «автогражданка» оказалась в серой зоне. Формально она есть, а по факту совершенно неработоспособна.

По этой причине, член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов выступил с предложением о введении временного моратория на оформление полисов ОСАГО. Правда, возникает вопрос: как быть теми, кто его уже оформил? И будет ли в состоянии судебная система справиться с резко увеличившейся нагрузкой при рассмотрении исков о возмещении ущерба от ДТП? Поскольку с учетом стоимости современных авто, любая авария может оказаться нерешаемой финансовой проблемой для автовладельца.

Но, может быть, вместо того, чтобы заниматься популизмом и замораживать рабочий механизм, стоит попытаться обеспечить условия для его работы? Например, организовав льготный канал параллельного импорта запчастей. Или ввести временный механизм адресных дотаций со стороны государства для гарантированного выполнения обязательств со стороны автостраховщиков перед водителями. Хотя…