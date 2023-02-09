Как страховщики скрысили у водителей 40 миллиардов рублей за год

Вы скажете, что за прошлый год все вокруг подорожало, а денег в кошельке не прибавилось? Это значит только одно: вы не работаете в области страхования! И наверняка не имеете отношения к торговле так называемыми полисами ОСАГО. Деятельность граждан, причастных к этому бизнесу, вполне можно охарактеризовать поговоркой: «кому война, а кому мать родна».

Сложно иным образом комментировать официальную статистику рынка ОСАГО за 2022 год, опубликованную «Российским союзом автостраховщиков» (РСА). Эта богоугодная организация-лоббист, если кто не знал, всеми силами отстаивает интересы страховых компаний в области ОСАГО. Как правило, в ущерб интересам автовладельцев.

У которых аналогичного «профсоюза» нет и не предвидится. Собственно говоря, именно поэтому страховщики ОСАГО процветают, а автовладельцы с каждым годом платят им все больше, получая от них все меньше. Вот и итоги 2022-го полностью укладываются в эту тенденцию. Хотя казалось бы: кругом кризис, санкции и прочие невзгоды. Все это должно было ударить в равной мере и по водителям, и по страховым компаниям.

А вот и нет! За прошлый год выручка от продажи «фантиков» ОСАГО у страховщиков подскочила разом на 37,5 млрд. рублей. С 236 млрд. за 2021 год до 273,5 млрд. в 2022-ом. Почти 40 миллиардов за год «вверх» — это рекорд. Особенно удивительный в условиях тотальных экономических неурядиц в стране.