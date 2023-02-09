Как страховщики скрысили у водителей 40 миллиардов рублей за год

Вы скажете, что за прошлый год все вокруг подорожало, а денег в кошельке не прибавилось? Это значит только одно: вы не работаете в области страхования! И наверняка не имеете отношения к торговле так называемыми полисами ОСАГО. Деятельность граждан, причастных к этому бизнесу, вполне можно охарактеризовать поговоркой: «кому война, а кому мать родна».
Сложно иным образом комментировать официальную статистику рынка ОСАГО за 2022 год, опубликованную «Российским союзом автостраховщиков» (РСА). Эта богоугодная организация-лоббист, если кто не знал, всеми силами отстаивает интересы страховых компаний в области ОСАГО. Как правило, в ущерб интересам автовладельцев.
У которых аналогичного «профсоюза» нет и не предвидится. Собственно говоря, именно поэтому страховщики ОСАГО процветают, а автовладельцы с каждым годом платят им все больше, получая от них все меньше. Вот и итоги 2022-го полностью укладываются в эту тенденцию. Хотя казалось бы: кругом кризис, санкции и прочие невзгоды. Все это должно было ударить в равной мере и по водителям, и по страховым компаниям.
А вот и нет! За прошлый год выручка от продажи «фантиков» ОСАГО у страховщиков подскочила разом на 37,5 млрд. рублей. С 236 млрд. за 2021 год до 273,5 млрд. в 2022-ом. Почти 40 миллиардов за год «вверх» — это рекорд. Особенно удивительный в условиях тотальных экономических неурядиц в стране.
Может быть сверхдоходы возникли потому, что дико талантливые бизнесмены из страховых организаций сумели «впарить» автовладельцам намного больше полисов? Да нет, все совсем наоборот: они заключили лишь около 40 млн. договоров. Против 42 млн. годом раньше. То есть продали на 5% полисов меньше, а получили за них денег на 16% больше. Чудесный «бизнес»! Вдумчивый читатель скажет, что раз в 2022 году подорожали запчасти и расходники для ремонта, работа и прочее, значит и затраты страховых на возмещение ущерба пострадавшим в авариях увеличилось.
И снова — нет. Суммарные расходы на эти цели у страховщиков за прошедший год составили всего 157,3 млрд. рублей. То есть они «состригли» с автовладельцев на 37,5 млрд. рублей больше и всего на 4,3 млрд. больше выплатили им. Ловкость рук и никакого мошенничества. Разница межу выручкой от продажи полисов и суммарными выплатами в рамках ОСАГО за 2022 год достигла совсем уж неприличной величины — более 116 млрд. рублей.
Особо цинично ситуация смотрится «в процентах». Закон требует, чтобы на компенсацию ущерба от аварий страховщики тратили не менее 77% от вырученного на продажах полисов ОСАГО. Между тем в 2021 году компании выплатили автовладельцам 65%, а в кризисном 2022-ом еще меньше — 58% от собранного с них! При том что Центробанк, который обязан обеспечивать выполнение законов в этой сфере, смотрит на длящееся годами безобразие и абсолютно ничего не предпринимает!