Еще дороже: Центробанк намерен резко повысить тарифы ОСАГО

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Тарифы и платежи по обязательному страхованию автогражданской ответственности давно стали притчей во языцех, а сам полис — не защитником на дороге, а еще одним налогом для водителей. Изменения в структуру напрашивались давно, и, видимо, час наступил. Вот только это не те корректировки, которых ждали миллионы автовладельцев.
Эдуард Раскин

Центробанк РФ намедни разродился новой инициативой: надо бы повысить тарифы ОСАГО. Но за «Валокордином» бежать пока рано — повышенные ставки введут только для «транспортных средств из недружественных стран», причем исключительно тех, что находятся в собственности у юридических лиц. Внимание: ЦБ предлагает взимать больше не с компаний, чьи машины произведены за границей, а с тех, чей транспорт стоит на учете в «недружественных странах».

Проходная инициатива? Нет, далеко не проходная. Дело в том, что подобные предложения призваны не столько увеличивать поступления в бюджет и прочие фонды, сколько проверять реакцию общества. Проще говоря, выступать маркером: как откликнемся, будем бунтовать?

Так что после принятие вышеописанного и пары ему подобных предложений, если никакого возмущения социума не последует, нам, вероятнее всего, преподнесут малоприятную реформу ОСАГО, которая, безусловно, коснется каждого автовладельца в России.

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20 июня 2023
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