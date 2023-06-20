Почему на самом деле дорожает ОСАГО для авто из недружественных стран

Итак, повышение тарифов ОСАГО станет ответным шагом на отказ недружественных государств принимать с 1 июня этого года российские сертификаты «Зеленой карты». Однако я уверен, что подобную «обратку» применять не стоит по целому ряду причин. Во-первых, нужно разделять два понятия: правительства отдельных государств и бизнес организаций с юрисдикцией в недружественных странах. Сам факт, что в сложившихся политических и экономических реалиях транспортные средства (в первую очередь — грузовые) приедут к нам с их территорий — уже позитивный момент.

И ограничивать в правах или прописывать в нормативно-правовых актах какие-либо «специальные» условия для передвижения подобных ТС по России — как минимум не очень дальновидно и несвоевременно. Тем более, что позиция ЦБ по этому вопросу идет в разрез с мнением Президента РФ, который на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры заявил о том, что иностранным компаниям, оставшимсяв России, необходимо дать спокойно работать.

Во-вторых, от увеличения страховых тарифов для «недружественных» машин наша казна сильно не выиграет. Лишь небольшая часть от уплаченной страховой премии при покупке полиса ОСАГО отходит государству, львиная же доля от этой суммы остается на счетах страховщиков. А ведь все СК, по сути, частные компании, крайне заинтересованные в увеличении прибыли. Поэтому мы можем предположить, что именно лоббисты страховых генерируют и продвигают в ЦБ идеи увеличения стоимости тарифов, используя для этого и изменения, происходящие на политической арене.