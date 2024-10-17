ОСАГО сильно подорожает уже в следующем году

Есть риск, что средняя стоимость обязательной автостраховки вырастет из-за заметно подорожавших автозапчастей. Эффект от их прибавки в цене наблюдается с середины лета. Тогда это не было полностью отражено в справочниках восстановительного ремонта «Российский союза автостраховщиков» (РСА), действующих с 19 сентября.

Справочники обновятся 19 декабря, что повлияет на расчеты выплат по ОСАГО. В начале 2025-го ожидается повышение средней стоимости «автогражданки» на 7-10%. Такой прогноз дал президент РСА Евгений Уфимцев в кулуарах форума Finopolis 2024, сообщает «Интерфакс».

По словам функционера, в 2024-м средняя стоимость полиса не менялась, и такой ее рост укладывается в текущие инфляционные показатели. Да и полис КАСКО для российских водителей, скорее всего, тоже подорожает. Но на него будут влиять другие факторы, добавил эксперт. В частности, на стоимости самих машин скажутся новые ставки по утилизационному сбору.

Одновременно рынок автострахования зависит от изменения маршрутов поставок автомобилей в Россию и курса валют. Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, когда наличие у водителя полиса ОСАГО начнут в порядке эксперимента проверять посредством камер ГИБДД.