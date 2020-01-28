Как сделать так, чтобы двигатель и салон машины всегда оставались теплыми

Для тех, кто все-таки не в курсе, зачем современному авто подобное устройство, напомним, что благодаря ему водитель, припарковав машину темным зимним вечером, утром садится в теплый салон и не тратит драгоценное время на прогрев. Сел, что называется, и поехал.

Принцип действия автономных отопителей прост. Они работают на топливе и обогревают двигатель и/или салон автомобиля без запуска двигателя. Таким образом, необходимое тепло в машине поддерживается без дополнительного износа мотора и с минимальным расходом топлива и уровнем вредных выбросов. При этом отопители бывают воздушные, работающие по принципу фена, и жидкостные (те самые предпусковые подогреватели), греющие жидкостный контур и уже через него двигатель и внутреннее пространство машины. И, повторимся, самый известный в нашей стране производитель подобной продукции — немецкая «Вебасто», хотя, конечно, у нас представлены изделия и других фирм, вполне заслуживающие внимания, если, конечно, не брать в расчет поделки из Поднебесной.

Однако именно отопители Webasto пользуются у россиян стабильно высоким спросом — понятия «предпусковой подогреватель» и «вебасто» давно стали в нашей стране синонимами. В том числе и потому, что все отопительное оборудование эта компания выпускает только на одном предприятии — крупнейшем в мире подобном заводе — в северной Германии. Другой фактор популярности — более 1000 установочных центров по всей России.