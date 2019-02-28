5 ошибок водителей, ведущих к преждевременному износу шин

Шины — как, в принципе, и любые другие автомобильные запчасти и аксессуары — нынче стоят недешево. А потому едва ли не каждый бережливый автовладелец задается вопросом: «Что же сделать, чтобы резина прослужила верой и правдой как можно дольше»? Лайфхак: пересмотрите свои водительские привычки. Какие именно — читайте в материале портала «АвтоВзгляд».
Лихачество и внушительный срок службы автомобильных шин — понятия, увы, несовместимые. Либо водитель отказывается от дерзких светофорных гонок и резких торможений, либо регулярно тратится на обновление резины, подверженной неоправданно высоким нагрузкам. Кстати, если вы хотите уберечь кошелек, то не лишним будет также разучиться «залетать» в поворот на большой скорости.
КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ?
Не даром автопроизводители настойчиво советуют автомобилистам время от времени проверять давление в шинах, чего многие почему-то не делают. Не забывайте: на чуть спущенных колесах активно изнашиваются крайние дорожки протектора, а на перекачанных — его средняя часть. Возьмите за правило инспектировать давление в покрышках не реже раза в месяц. И даже если ваше авто укомплектовано соответствующими датчиками — электроника порой сбоит.
САМ СЕБЕ ШИНОМОНТАЖНИК
Многие опытные автовладельцы предпочитают менять резину (а вернее, колеса в сборе) в межсезонье самостоятельно. В этой процедуре действительно нет ничего хитрого, проблема в другом: некоторые такие водители пренебрегают регулировкой развала-схождения, что тоже является грубой ошибкой, сокращающей ресурс шин. Сбитые показатели неизбежно повлекут за собой неравномерный износ протектора и, следовательно, крупные расходы.
НЕ ПО ПОГОДЕ
Есть в рядах водителей смельчаки — или, скорее, глупцы — не привыкшие проводить осенюю «переобувку» вовремя. Мы не будем говорить о тех рисках, которым они подвергают себя и окружающих, а лишь напомним, что при отрицательных температурах летние шины дубеют и изнашиваются примерно в 5 раз быстрее, чем должны. Не стоит затягивать и с весенним шиномонтажом: «забытый» зимний комплект может не дожить даже до следующего сезона.
Допустим, вы вовремя меняете резину и не страдаете манией стритрейсинга. А правильно ли вы «консервируете» шины после сезонной «переобувки»? Перед тем, как отправить покрышки в «отпуск», их необходимо обезжирить, очистить от грязи и обработать специальным составом, защищающим от высыхания и появления трещин.
Хранить резину следует в темном помещении при температуре около 20 градусов и влажности 50—60%. Кладите шины строго в вертикальном положении и выкиньте наконец целофановые пакеты! Они не пропускают воздух, провоцируя появление конденсата, разрушающего резиновый слой.
Игнорируя инструкции, вы повышаете риски того, что резина в той или иной степени утратит свои свойства. На ней могут появиться трещины, разломы, первичные зачатки грыжи. В итоге разрушится внутряя структура, и покрышка деформируется. Придется идти за новым комплектом — не рисковать же здоровьем: своих и окружающих.