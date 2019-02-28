5 ошибок водителей, ведущих к преждевременному износу шин

ТАПКУ В ПОЛ

Лихачество и внушительный срок службы автомобильных шин — понятия, увы, несовместимые. Либо водитель отказывается от дерзких светофорных гонок и резких торможений, либо регулярно тратится на обновление резины, подверженной неоправданно высоким нагрузкам. Кстати, если вы хотите уберечь кошелек, то не лишним будет также разучиться «залетать» в поворот на большой скорости.

КАКОЕ ДАВЛЕНИЕ?

Не даром автопроизводители настойчиво советуют автомобилистам время от времени проверять давление в шинах, чего многие почему-то не делают. Не забывайте: на чуть спущенных колесах активно изнашиваются крайние дорожки протектора, а на перекачанных — его средняя часть. Возьмите за правило инспектировать давление в покрышках не реже раза в месяц. И даже если ваше авто укомплектовано соответствующими датчиками — электроника порой сбоит.